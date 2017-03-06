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Adana'da yüksek gerilim hattı direğinde intihar girişimi

Adana'da sevgilisinden ayrılan 16 yaşındaki genç, yüksek gerilim hattı direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

06.03.2017 - 10:25
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Yüreğir ilçesine bağlı Atakent Mahallesi’nde meydana gelen olayda, sevgilisinden ayrılan M.Ş. (16) bunalıma girerek yüksek gerilim hattı direğine çıktı. Onu gören vatandaşlar da polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

Adana'da yüksek gerilim hattı direğinde intihar girişimi

POLİS İKNA EDEMEDİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri direğin altına hava yastığı açtı. Polis ise çocuğu ikna etmeye çalıştı. Ancak çocuk bir türlü ikna olmadı.

ARKADAŞI DA DİREĞE TIRMANDI, GENÇ KAÇTI

Bu sırada olay yerine M.Ş.’nin bir arkadaşı gelerek onu ikna edebileceğini söyleyip itfaiyenin merdiven sepetine binerek direğe çıktı. M.Ş. direkte garip hareketler yapmaya başladı. M.Ş. direğe çıkan arkadaşı da yanına yaklaştıkça kaçtı. Arkadaşının kovalaması, M.Ş.’nin ise direkte kaçması ilginç bir görüntü oluşturdu.

Adana'da yüksek gerilim hattı direğinde intihar girişimi

MERAKLI VATANDAŞLAR FİLM İZLER GİBİ İZLEDİ

Bu arada, yoldan geçenler intihar girişimini film izler gibi seyrettiler. Bazı vatandaşlar kaldırıma oturup izledi, bazı vatandaşlar bu anları görüntülemek için birbiriyle yarıştı. Yoldan elektrikli bisikletiyle geçen bir vatandaşın da durup hem bu anı çocuğuna izletmesi hem de telefonu ile görüntülemesi herkesi hayrete düşürdü. M.Ş. bir süre sonra polisin iknası sonucu intihardan vazgeçerek aşağı indi.

Adana'da yüksek gerilim hattı direğinde intihar girişimi

Adana'da yüksek gerilim hattı direğinde intihar girişimi

Adana'da yüksek gerilim hattı direğinde intihar girişimi

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