Adana'da zehir tacirlerine darbe: 2 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonda, M.K. (20) ve Z.B'yi (26) yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı.
ELE GEÇİRİLENLER
Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, yarım kilo kokain, 5 kilogram ve 200 paket esrar ile 150 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
TUTUKLANDILAR
Şüpheliler çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.