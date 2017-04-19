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Adana'da zehir tacirlerine darbe: 2 tutuklama

Adana'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

19.04.2017 - 12:40
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Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Hürriyet Mahallesi'nde sokakta uyuşturucu satışı yapanlara yönelik operasyonda, M.K. (20) ve Z.B'yi (26) yaşanan kovalamaca sonucu yakaladı.

ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramada, yarım kilo kokain, 5 kilogram ve 200 paket esrar ile 150 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan iki zanlı, sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDILAR

Şüpheliler çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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