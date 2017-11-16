1 Fırıncılar Odası Başkanı: 200 gram ekmek 1 liradan satılacak Fırıncılar Odası Başkanı yaptığı açıklamada ekmeğe gizli zam olmayacağını söyledi.

2 Zimbabve darbesinin sebebi First lady olarak gösteriliyor Zimbabve'de artık darbe yüksek sesle konuşuluyor. Ordunun yönetime müdahale etmesine sebep First Lady Grace Mugabe olarak gösteriliyor.

3 Adana'daki akü hırsızları yakalandı Adana'da, bir günde 12 akü çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı, biri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

4 Paul Schrader’in Sinemada Aşkın Üslup kitabı Yazar, kitabında sadece film sanatının değil, sanatın birçok alanın maneviyatla kurduğu ilişkinin formuna dair kapsamlı bir analiz yapıyor.

5 Uysal: Havarayı daha güzelini yapmak için iptal ettik İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, havarayı iptal etmeleri ile ilgili önemli açıklamalar yaptı.

6 Sosyal medya kullanıcısı Brüksel sokaklarını karıştırdı Belçika'da bir sosyal medya kullanıcısının çağrısı üzerine düzenlenen izinsiz gösteride 5 kişi yaralandı, 31 kişi gözaltına alındı.