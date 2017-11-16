Adana'daki akü hırsızları yakalandı

Adana'da tır ve kamyonların akülerinin çalınması üzerine harekete geçen Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri olay yerindeki güvenlik kameralarının görüntülerini incelemeye aldı.
Şikayetleri değerlendiren polis, şüphelilerin kimliklerini kısa sürede tespit etti. Daha önce de akü hırsızlığından sabıkaları olan Ramazan E. ve Müslüm E.'yi suçüstü yakalamak isteyen polis, olayların meydana geldiği yerlerde çalışma başlattı.
SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR
Gece otomobille dolaşan 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Hırsızların otomobilinin bagajında 2 akü bulundu. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüpheliler sorgularında, çaldıkları aküleri Ramazan B.'ye 50- 100 lira arasında sattıklarını itiraf etti.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER
2 şüpheli ile gözaltına alınan Ramazan B. ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ramazan E. ile Müslüm E. tutuklanırken aküleri satın alan Ramazan B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.