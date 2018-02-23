taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
117.532
USD
3,7841
EURO
4,6593
ALTIN
161,61
PETR
66,0500

Adana'daki cinsel istismar sanığına 66 yıl hapis istemi

Düğün sırasında girdiği evde, 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunurken yakalanan Sedat Keser'in yargılandığı dava, 16 Mart'ta görülecek.

DHA | 23.02.2018 - 12:57..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Adana'nın Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde, 10 Şubat günü, düğün evinde 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunurken yakalanıp tutuklanan ve Türkiye'nin ayağa kalkmasına sebep olan Sedat Keser hakkında dava açıldı.

Adana'daki cinsel istismar sanığına 66 yıl hapis istemi

66 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sanık hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 45, 'cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

16 MART'TA İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

İddianameyi değerlendiren mahkeme heyeti, Sedat Keser’in üzerine atılı suçu işlediği yönünde güçlü deliller bulunmasını, salıverildiği takdirde delilleri etkileme olasılığının varlığını ve kaçma şüphesinin devam etmesini dikkate alarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Adana dışındaki bir cezaevinde bulunan sanık Sedat Keser’in, 16 Mart günü ilk kez hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Van’da 155 kilo eroin ele geçirildi
Van’da polis ekipleri narkotik köpeği ‘Şila’nın desteği ile hafif ticari kamyonette yaptıkları aramada 155 kilo 734 gram eroin ele geçirdi.
Türkiye'nin yüzde 58'i halinden memnun
Türkiye'de mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 58 oldu. En yüksek mutluluk oranı yüzde 66,1 ile 65 yaş ve üzeri grubunda görüldü.
Erdoğan: Sivil, terörist ayırt etmeseydik çoktan bitmişti
Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı Ak Parti İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, sivillerin vurulmamasına özen gösterildiğinin bir kez daha altını çizdi.
Samsun'da kreşte şiddet: 2 öğretmen tutuklandı
Çarşamba ilçesinde özel bir kreşte yaşanan şiddet olayı, bir çocuğun ailesine "Kreşte öğretmen bizi dövüyor" demesiyle ortaya çıktı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Afrin'de YPG konvoyu vuruldu

Afrin'de YPG konvoyu vuruldu

465
Nasuh Mahruki'nin kalpaklı ameliyat pozu

Nasuh Mahruki'nin kalpaklı ameliyat pozu

102
İnsansız kara araçlarının ilk görüntüleri paylaşıldı

İnsansız kara araçlarının ilk görüntüleri paylaşıldı

154
İvedik Organize Sanayi İHA üretti

İvedik Organize Sanayi İHA üretti

89
YouTube TSK'nın Afrin'i bombalama videosunu sildi

YouTube TSK'nın Afrin'i bombalama videosunu sildi

133
ABD YPG için bu kez aile kartını kullandı

ABD YPG için bu kez aile kartını kullandı

104
TSK imkansız hedefleri obüslerle 12'den vuruyor

TSK imkansız hedefleri obüslerle 12'den vuruyor

67
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM