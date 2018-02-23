Adana'daki cinsel istismar sanığına 66 yıl hapis istemi

Erdoğan: Bu yaz terör örgütü için çok sıcak geçecek

1 Tarihi Yarımada'yı İBB'nin ücretsiz uygulamasıyla keşfedin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ücretsiz indirilen “Yürü& Keşfet” mobil uygulaması, Tarihi Yarımada’nın zengin dokusunu teknolojinin en son nimetleriyle daha yakından tanımaya davet ediyor.

2 Mexico City'de kadınlar su idaresine el koydu Kuraklıkla boğuşan Mexico City'de adaletli su dağıtımını sağlamak için su dağıtımının başına kadınlar geçti.

3 Özel birlikler İslahiye'deki üste cuma namazı kıldı Afrin operasyonu için hazır bekleyen kahramanlarımız, yeni operasyon toplanma noktasının açılışında görüntülendi. Askerler düzenlenen törenin ardından cuma namazı kıldı.

4 CNN'de Türkiye sivilleri vuruyor yalanı Amerika'nın desteğini alan YPG'li teröristlerin iyice köşeye sıkışmasıyla Amerikan kanalları örgüt sözcülüğüne soyundu.

5 Rusya'da canlı yayın boks ringine döndü Rusya'da yayınlanan bir tartışma programının canlı yayını sırasında, Ukraynalı bir siyaset yorumcusu ile sunucu yumruk yumruğa birbirine girdi.

6 Keçeden muhteşem tasarımlar Ukraynalı Tasarımcı Hanna Dovhan, keçeye tutkuyla bağlı ve keçeden yaptığı sevimli hayvanlar ve yiyeceklerle şaşırtıyor. Bu objeleri, gerçek yiyecek ve hayvanlardan ayırt etmek neredeyse imkansız...