Adana'daki cinsel istismar sanığına 66 yıl hapis istemi

Adana'nın Yüreğir ilçesi Levent Mahallesi'nde, 10 Şubat günü, düğün evinde 4,5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunurken yakalanıp tutuklanan ve Türkiye'nin ayağa kalkmasına sebep olan Sedat Keser hakkında dava açıldı.
66 YIL HAPSİ İSTENİYOR
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu tarafından sanık hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 45, 'cebir tehdit veya hile kullanarak çocuğu cinsel amaçlı hürriyetinden yoksun kılma' suçundan da 21 yıl olmak üzere toplam 66 yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
16 MART'TA İLK KEZ HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
İddianameyi değerlendiren mahkeme heyeti, Sedat Keser’in üzerine atılı suçu işlediği yönünde güçlü deliller bulunmasını, salıverildiği takdirde delilleri etkileme olasılığının varlığını ve kaçma şüphesinin devam etmesini dikkate alarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.
Adana dışındaki bir cezaevinde bulunan sanık Sedat Keser’in, 16 Mart günü ilk kez hakim karşısına çıkarılacağı belirtildi.