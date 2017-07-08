taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.084
USD
3,6188
EURO
4,1253
ALTIN
141,13
PETR
46,7900

Adana'daki satırlı kavgada 9 tutuklama

Adana'da akaryakıt istasyonunda karşılaşan husumetli iki grup arasında çıkan, silahlı ve satırlı kavgada 9 kişi tutuklandı.

08.07.2017 - 17:53
  1. Haberler
  2. İç Haber

5 Temmuz günü saat 23.30 sıralarında merkez Seyhan İlçesi Bakımyurdu Caddesi'ndeki akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, dolmuş sürücüsü Emre K., yolda yürüyen 70 yaşındaki Sadık Batarlar'ın ayağının üzerinden geçti.

Adana'daki satırlı kavgada 9 tutuklama

AYAĞI EZİLDİ, HASTANEYE GİTTİ

Ayağı ezilen Batarlar, dolmuş sürücüsünden şikayetçi olacağını söyleyerek hastaneye gitti. Bunun üzerine Emre K., yanına durak başkanını ve arkadaşlarını da alarak hastanede bulunan Batarlar'dan özür diledi.

Adana'daki satırlı kavgada 9 tutuklama

YOLDA KARŞILAŞTILAR

Dolmuş sürücüsünden şikayetçi olmak için, 5 Ocak Polis Merkezi'ne giden Sadık Batarlar ve oğlu Kadir Batarlar karakol dönüşü, yol üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonu önünde dolmuş sürücüsü Emre K. ve arkadaşlarıyla karşılaştı. Sözlü tartışmanın tekrar başlamasın üzerine, Emre K. ve beraberindeki 8 arkadaşı, Kadir Batarlar'ları kovalamaya başladı.

ELLERİNDE SATIRLA KOVALAYIP, YANGIN TÜPLERİ VE SOPALARLA SALDIRDI

Kendini korumak için otomobilinde bulunan satırı alarak, yol üzerindeki bir akaryakıt istasyonu içindeki markete kaçan Batarlar'a, 9 kişi yangın söndürme tüpleri ve sopalarla saldırdı.

Adana'daki satırlı kavgada 9 tutuklama

Kavganın büyümesi üzerine Murat K. ve Ömer D. de elinde satır bulunan Batarlar'a pompalı tüfekle ateş açtı. Olay anı ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Av tüfeğinden çıkan saçmalar, Kadir Batarlar'ın ve tesadüfen orada bulunan Bayram Sürgel'e isabet etti. Olayın ardından kavgaya karışanlar kaçarak uzaklaşırken, yaralanan iki kişi ise ambulanslar ile Çukurova Dr. Aşkım Tüfekçi Devlet Hastanesi ve Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Adana'daki satırlı kavgada 9 tutuklama

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Güvenlik kameraları incelemeye alan polis ekipleri, görüntülerden zanlıların kimliklerini tek tek tesbit etti. Kavgaya karışan Seyit S., Halil D., Ömer D., Yalçın B., Murat K,. Cahit K., Emre Y., Hakan K., ve dolmuş sürücüsü Emre K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.  Yaralı Kadir Batarlar'ın ise hastanedeki tedavisi devam ediyor.Adana'daki satırlı kavgada 9 tutuklama


Adana'daki satırlı kavgada 9 tutuklama

Adana'daki satırlı kavgada 9 tutuklama

Adana'daki satırlı kavgada 9 tutuklama

İlginizi Çekebilir
Ege Denizi'nde deprem
Ege Denizi'nde, bugün saat 17.33'de merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi açıkları olan 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Sakarya'daki vahşetin kurbanı Suriyeli anne-oğla veda
Kaynarca ilçesinde komşusu ve eşinin iş arkadaşı tarafından öldürülen Suriyeli hamile kadın ile 11 aylık oğlunu 10 bin kişi uğurladı.
Takla atan otomobildeki anne ve bebeği yaralandı
Konya'da sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil takla atarak devrildi.
Rize'de FETÖ operasyonu: 11 gözaltı
ByLock kullandığı tespit edilen 11 kişinin eş zamanlı operasyonla gözaltına alındığı bildirildi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan ile Trump'ın samimi pozu

Erdoğan ile Trump'ın samimi pozu

226
Aziz Yıldırım'ın Yunanistan tatili başlamadan bitti

Aziz Yıldırım'ın Yunanistan tatili başlamadan bitti

242
Flash Tv sunucusu Gökhan Taşkın arkadaşını vurdu

Flash Tv sunucusu Gökhan Taşkın arkadaşını vurdu

103
Chloe Lounghnan Ortaç eşini dinledi, tanga giymedi

Chloe Lounghnan Ortaç eşini dinledi, tanga giymedi

50
Hamburg'da marketler yağmalanıyor

Hamburg'da marketler yağmalanıyor

177
Manchester United Lukaku'yu transfer etti

Manchester United Lukaku'yu transfer etti

12
Aysel Tuğluk'un avukatları savcıyı kızdırdı

Aysel Tuğluk'un avukatları savcıyı kızdırdı

46
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM