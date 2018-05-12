Adanalı esnaftan kayıklı eylem

Adana'da Seyhan Baraj Gölü içerisinde, Amerikan Adası olarak bilinen yerde kaçak olan tezgahları yıkılmak isteyen esnaf, kayıkla açıldıkları gölde eylem yaptı.

KAÇAK TEZGAHLARI KALDIRMA KARARI

Adana Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Adnan Menderes Bulvarı'nda bulunan Amerikan Adası'nda yapılan çevre düzenlemesi kapsamındaki kaçak tezgahları dün kaldırmak istedi.

POLİSİN MÜDAHALESİ OLDU

İş makineleri ile bölgeye gelen ekipleri gören esnaf tezgahlarının kaldırılmasını engellemek istedi. Zabıtalar ile esnaf arasında kısa süreli arbede çıkınca polis müdahale etti.

1 HAFTA SÜRELERİ VAR

Bu sırada bir kişi, ruhsatsız av tüfeğiyle havaya ateş açtı. Zabıta ekipleri, esnafa tezgahları kaldırmaları için 1 hafta süre verdi.