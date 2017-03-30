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Adanalı hırsız İncirlik Üssü'ne girince yakalandı

Adana'da hırsızlık yaparken ev sahibi tarafından fark edilen kaçan hırsız İncirlik Üssü'ne girince yakayı ele verdi.

30.03.2017 - 10:38
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adana

Merkez Sarıçam İlçesi İncirlik Mahallesi'nde oturan Taylan Kocahan, sabah işe gitmek için uyanınca, yatak odasında hırsız ile karşılaştı.

İNCİRLİK ÜSSÜ'NE KAÇTI

Taylan'ın pantolonunun cebindeki bin 700 lirayı alan şüpheli, ikinci kattaki evin balkonundan atlayarak kaçtı. Hırsızın peşine düşen Taylan Kocahan, zanlıyı İncirlik Üssü'ne kadar kovaladı. Tel örgülerden atlayan hırsızlık şüphelisi Polat Yıldız, üsse girerek gözden kayboldu. Kocahan'ın ihbarı üzerine polis ekipleri üs görevlileri ile temasa geçti. Askerler, Yıldız'ı hangarlar bölgesinde yakalayıp gözaltına aldı.

ASKERİ BÖLGEYE GİRMEKTEN TUTUKLANDI

İfadesinin ardından askeri yasak bölgeye girmek ve hırsızlık suçlarından adliyeye sevk edilen Yıldız, mahkemece tutuklanırken, İncirlik Üssü tel çitleri ile ilgili güvenlik zafiyeti de dikkat çekti.

Adanalı hırsız İncirlik Üssü'ne girince yakalandı

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