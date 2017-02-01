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Adanalıların kar keyfi

Kent merkezinde kar görmeyen Adanalılar, karda piknik yapmak için Toros Dağları eteklerindeki yüksek rakımlı yaylalara akın etti.

01.02.2017 - 11:43
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Son 30 yılın en yoğun kar yağışının görüldüğü Kızıldağ, Karboğazı ve Tekir gibi yaylara giden Adanalılar, burada mangal yakıp, leğenle kaydı.

KAR GÖREN ADANALI ÇOŞTU

Çocuklar daha önce hiç karşılaşmadıkları karda, kartopu oynayıp, kardan adam yaptı. Yoğun ilgi nedeniyle, trafik sıkışıklığının görüldüğü yerlerde, karda araç kullanmada acemi olan Adanalılar, hasarlı kazalara da neden oldu.

Adanalıların kar keyfi

SUCUK EKMEK PARTİSİ

Adana Büyükşehir Belediyesi de Karaisalı İlçesi'ne bağlı Kızıldağ Yaylası'nda hafta sonu kar şenliği organizasyonu gerçekleştirdi. Sucuk ekmek partisi de yapılan etkinliğe binlerce Adanalı katıldı.

Adanalıların kar keyfi



Adanalıların kar keyfi

Adanalıların kar keyfi

Adanalıların kar keyfi

Adanalıların kar keyfi

Adanalıların kar keyfi

Adanalıların kar keyfi

Adanalıların kar keyfi

Adanalıların kar keyfi

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