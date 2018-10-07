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Adana'nın ticari geçmişi gün yüzüne çıkarılıyor

Bereketli Çukurova toprakları üzerinde kurulması sebebiyle geçmişten günümüze önemli bir ticaret kenti olan Adana'nın merkezinde yer alan Tepebağ Höyüğü'ndeki kazılarda önemli bulgulara ulaşıldı.

AA | 07.10.2018 - 09:50..
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Çukurova'nın bereketli topraklarında kurulu Adana'nın il merkezinde yer alan Tepebağ Höyüğü'nde sürdürülen kazılarda ulaşılan eserler, kentin tarihteki ticari önemini gün yüzüne çıkartıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü izniyle, Adana Müze Müdürlüğünce Bern Üniversitesinden Dr. Deniz Yaşin başkanlığındaki ekip tarafından yapılan Tepebağ Höyük kazıları, 5 açmada 15 işçi ve 9 uzman arkeolog tarafından yürütülüyor.

Adana'nın ticari geçmişi gün yüzüne çıkarılıyor

TARİHİ İZLERE ULAŞMA HEDEFİ

Adana Büyükşehir Belediyesinin de destek verdiği kazılarda Osmanlı, Orta Çağ, Helenistik, Demir ve Geç Tunç çağlarında önemli bir ticaret ve yerleşim yeri olan bölgenin tarihi izlerine ulaşılması hedefleniyor.

Hitit ve Mısır yazılı kaynaklarında bahsedilen Kilikya bölgesinin başkenti Adania olduğu düşünülen alanda yürütülen kazılarda, derinlere inildikçe tarihe ışık tutacak kalıntılar ortaya çıkartılıyor.

Adana'nın ticari geçmişi gün yüzüne çıkarılıyor

Adana'nın ticari geçmişi gün yüzüne çıkarılıyor

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