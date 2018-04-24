Afgan göçüne karşı sınıra duvar önlemi

İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan Afganların sayısının artması üzerine Türkiye harekete geçti.

Ülkeye giriş yapan Afganları uçaklarla ülkelerine geri gönderen Türkiye, bir yandan da sınırda önlemler almaya başladı.

7 BİN AFGAN GERİ GÖNDERİLDİ

Bugüne kadar 7 bin 100 Afgan ülkesine gönderilirken, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

"Zannediyorum bu haftanın sonuna kadar 10 bin Afgan geri gönderilmiş olacak." diyen İçişleri Bakanı Soylu, Afganlı yetkililerin de bu konuda oldukça hassas davrandıklarını bildirdi.

144 KİLOMETRELİK DUVAR

En çok gelişin olduğu Iğdır ve Ağrı hattına yaklaşık 144 kilometrelik duvar yaptıklarını anlatan Soylu, şunları söyledi: "Bunun Iğdır bölümü tamamlandı, 4-5 kilometrelik bir alan kaldı ki bizim karakolumuzun karşısında, gözümüzün önünde bir yerde. Ağrı'yı da inşallah eylül ayına kadar tamamlayıp, bitireceğiz. Biz bu göçü öngörüyoruz. Bu duvar hem teröre karşı, hem düzensiz göçe karşıydı. Çünkü İran'da 2 milyon Afganistanlı var. Bunların önemli bir bölümü Türkiye'ye gelme noktasında bir irade sergiliyorlar. Gerek istihdam, gerek yaşam koşulları açısından burada olmak istiyorlar. Buna ait kendi tedbirlerimizi alıyoruz. Suriyeli kardeşlerimize nasıl hassasiyet gösteriyorsak, Afgan kardeşlerimize de aynı hassasiyeti gösteriyoruz."