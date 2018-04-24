taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.932
USD
4,1013
EURO
5,0097
ALTIN
174,95
PETR
74,8900

Afgan göçüne karşı sınıra duvar önlemi

Iğdır ve Ağrı hattına 144 kilometrelik duvar örülecek. Böylelikle bölgede kaçak geçişlere ve terör faaliyetlerine engel olunacak.

AA | 24.04.2018 - 07:25..
  1. Haberler
  2. Gündem
Afgan göçüne karşı sınıra duvar önlemi

İran üzerinden Türkiye'ye giriş yapan Afganların sayısının artması üzerine Türkiye harekete geçti.

Ülkeye giriş yapan Afganları uçaklarla ülkelerine geri gönderen Türkiye, bir yandan da sınırda önlemler almaya başladı.

7 BİN AFGAN GERİ GÖNDERİLDİ

Bugüne kadar 7 bin 100 Afgan ülkesine gönderilirken, konuyla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan açıklama geldi.

"Zannediyorum bu haftanın sonuna kadar 10 bin Afgan geri gönderilmiş olacak." diyen İçişleri Bakanı Soylu, Afganlı yetkililerin de bu konuda oldukça hassas davrandıklarını bildirdi.

144 KİLOMETRELİK DUVAR

En çok gelişin olduğu Iğdır ve Ağrı hattına yaklaşık 144 kilometrelik duvar yaptıklarını anlatan Soylu, şunları söyledi: "Bunun Iğdır bölümü tamamlandı, 4-5 kilometrelik bir alan kaldı ki bizim karakolumuzun karşısında, gözümüzün önünde bir yerde. Ağrı'yı da inşallah eylül ayına kadar tamamlayıp, bitireceğiz. Biz bu göçü öngörüyoruz. Bu duvar hem teröre karşı, hem düzensiz göçe karşıydı. Çünkü İran'da 2 milyon Afganistanlı var. Bunların önemli bir bölümü Türkiye'ye gelme noktasında bir irade sergiliyorlar. Gerek istihdam, gerek yaşam koşulları açısından burada olmak istiyorlar. Buna ait kendi tedbirlerimizi alıyoruz. Suriyeli kardeşlerimize nasıl hassasiyet gösteriyorsak, Afgan kardeşlerimize de aynı hassasiyeti gösteriyoruz."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Seçim 2. tura kalırsa anketi
24 Haziran'da yapılacak seçimlerde Abdullah Gül'ün aday gösterilmesi isteniyor. Son anketlere göre; milletin tercihi Recep Tayyip Erdoğan...
Tunceli'de PKK'ya nefes yok
Girilmez denilen bölgelerde teröristleri tek tek etkisiz hale getiren Mehmetçik, yaz aylarının gelmesiyle operasyonlarını hızlandırdı.
Erdoğan'dan CHP'nin provokatör vekiline tepki
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti sıralarına parmak sallayan CHP'li Özgür Özel hakkında, "Aşağıda olsam, dersin en büyüğünü verirdim" dedi.
Uyum Paketi, Anayasa Komisyonu'ndan geçti
Seçimler öncesi cumhurbaşkanlığı sisteminin de içinde yer aldığı uyum yasaları Anayasa Komisyonu'ndan geçti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ahmet Hakan'ın canlı yayındaki zor anları

Ahmet Hakan'ın canlı yayındaki zor anları

18
Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi

Kılıçdaroğlu, 15 milletvekili vererek sözünü çiğnedi

144
Adıyaman'da deprem: 13 yaralı

Adıyaman'da deprem: 13 yaralı

73
Erdoğan'dan CHP'nin provokatör vekiline tepki

Erdoğan'dan CHP'nin provokatör vekiline tepki

0
Apple'ın Shazam teklifine AB soruşturmasında

Apple'ın Shazam teklifine AB soruşturmasında

1
Yarışan 3 motosiklet tıra çarptı: 1 ölü 3 yaralı

Yarışan 3 motosiklet tıra çarptı: 1 ölü 3 yaralı

3
HDP, 1915 olayları için Türkiye'yi suçladı

HDP, 1915 olayları için Türkiye'yi suçladı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM