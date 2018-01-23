taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
118.027
USD
3,7855
EURO
4,6388
ALTIN
162,73
PETR
69,3800

Afrin'de Mehmetçik'e karşı terör ittifakı

Afrin'de Mehmetçik'ten üst üste darbeler alan YPG'li teröristler, paralı askerlerle iş birliği yapmaya başladı.

Haber Merkezi | 23.01.2018 - 11:49..
  1. Haberler
  2. Gündem
Afrin'de Mehmetçik'e karşı terör ittifakı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantısı YPG'nin elinde bulundurduğu Afrin'e yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı, tüm hızıyla devam ediyor.

Bölgede kararlı bir şekilde operasyonlar düzenleyen Mehmetçik, terör hedeflerini tek tek yok ederek örgütü köşeye sıkıştırdı.

TERÖR İTTİFAKI

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne karşı koyamayan YPG'li teröristler, hapishanelerde tuttuğu DEAŞ'lı teröristleri de çatışmalara katılmak şartıyla serbest bıraktı.

DEAŞ'lıların ardından, YPG'li teröristlerin yanına paralı askerler de katıldı.

Daha önce de bölgede çatışmalara giren 5 İngiliz'in cenazesi Londra'ya gönderilmişti.

Afrin'de Mehmetçik'e karşı terör ittifakı

Afrin'de Mehmetçik'e karşı terör ittifakı

İngiliz YPG'lilerin cesetleri Londra'ya gönderildi haberi

Afrin'de Mehmetçik'e karşı terör ittifakı

YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

Zeytin Dalı Harekatı'nın ilk şehidinin vasiyeti

238
Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan askeri yetkililerden bilgi aldı

86
3 teröristin vurulduğu an kamerada

3 teröristin vurulduğu an kamerada

148
Alein Delon: Benden sonra köpeğimi uyutun

Alein Delon: Benden sonra köpeğimi uyutun

22
Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Afrin mesajı

Türkiye Ermenileri Patrikliği'nden Afrin mesajı

127
Salih Müslim: Bizi kurtarın

Salih Müslim: Bizi kurtarın

156
İngiltere'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

İngiltere'den Zeytin Dalı Harekatı'na destek

104
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM