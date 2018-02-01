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Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu

TSK ve ÖSO, PYD/PKK'dan ele geçirdiği Kastel Cündo köyünde örgütün 6 metre derinliğindeki bir tünelini daha tespit etti.

AA | 01.02.2018 - 13:29..
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Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarının Afrin'de PYD/PKK'dan temizlediği Kastel Cündo köyünde, bir binanın altında 6 metre derinliğinde açılmış tünel bulundu.

Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu

TSK ve ÖSO'nun 28 Ocak'ta ele geçirdiği Kastel Cündo köyünde devam eden aramalarda, önceki gün, teröristlerin, savaş uçakları ve diğer ağır bombardımanlardan korunmak amacıyla yerin 4 metre derinliğinde inşa ettikleri sığınak ve tünel ağı ortaya çıkarılmıştı.

Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu

DERİNLİĞİ 50 METRE

Köydeki aramalarda, Türkiye sınırında muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi istikametinde kazılmış yeni bir tünele daha rastlandı. Teröristlerin toplanma alanı olduğu anlaşılan tünelin uzunluğunun 50 metreyi bulduğu tespit edildi.

Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu VİDEO

Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu

AA'ya bilgi veren bir ÖSO komutanı, savaşçılarının tünele girmesinden kısa süre sonra 4 teröristin fark edildiğini, çıkan çatışmada ikisinin öldürüldüğünü ve 2 PYD/PKK'lının sağ ele geçirildiğini söyledi.

Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu

YPG'nin yerin 4 metre altındaki tünel ağı bulundu

Afrin'de teröristlerin gizlendiği bir tünel daha bulundu

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