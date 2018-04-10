Afrin'de teröristlerin verdiği zararları Türkiye gideriyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' devam ediyor.

BÖLGEDEKİ ALTYAPI SORUNLARI ÇÖZÜLÜYOR

Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından ilçede hayatın normale dönmesine yönelik çalışmaların yanı sıra insani yardım kuruluşlarının gıda ve sıcak yemek dağıtımı yaptığı bölgede, teröristlerin neden olduğu altyapı sorunlarının giderilmesi için de uğraşılıyor.

Afrin'de teröristlerin kestiği suyu Türkiye verdi VİDEO

ARITMA TESİSİNİ TÜRK EKİPLER ONARDI

Bu arada teröristlerin Afrin'den kaçmadan önce kullanılmaz hale getirdiği arıtma tesisi, Türkiye'den giden ekiplerce onarıldı.

Arıtma tesisindeki hasar, Hatay ve Adana DSİ ekipleriyle koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu giderildi. Böylelikle Afrin merkezindeki 2 mahalleye su verildi.