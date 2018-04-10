taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.728
USD
4,0806
EURO
5,0518
ALTIN
175,62
PETR
70,0500

Afrin'de teröristlerin verdiği zararları Türkiye gideriyor

Zeytin Dalı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Afrin'deki arıtma tesisleri, Türkiye'den giden ekiplerce onarıldı.

AA | 10.04.2018 - 14:55..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlarda ve bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü saat 17.00'de başlatılan 'Zeytin Dalı Harekatı' devam ediyor.

Afrin'de teröristlerin verdiği zararları Türkiye gideriyor

BÖLGEDEKİ ALTYAPI SORUNLARI ÇÖZÜLÜYOR

Afrin'in teröristlerden temizlenmesinin ardından ilçede hayatın normale dönmesine yönelik çalışmaların yanı sıra insani yardım kuruluşlarının gıda ve sıcak yemek dağıtımı yaptığı bölgede, teröristlerin neden olduğu altyapı sorunlarının giderilmesi için de uğraşılıyor.

Afrin'de teröristlerin kestiği suyu Türkiye verdi VİDEO

ARITMA TESİSİNİ TÜRK EKİPLER ONARDI

Bu arada teröristlerin Afrin'den kaçmadan önce kullanılmaz hale getirdiği arıtma tesisi, Türkiye'den giden ekiplerce onarıldı.

Arıtma tesisindeki hasar, Hatay ve Adana DSİ ekipleriyle koordineli olarak yapılan çalışmalar sonucu giderildi. Böylelikle Afrin merkezindeki 2 mahalleye su verildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Tarlasını süren çiftçi bacağını çapa makinesine kaptırdı
Manisa Demirci'de tarlasını süren Kasım Çimen'in bacağı tarım makinesinin bıçaklarına dolandı. Bacağı kopan Çimen, hastanede tedaviye alındı.
Siirt'te öğrenci servisi devrildi: 18 yaralı
Siirt'in Pervari ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
12 ANKA görev başında
Keşif, gözetleme, takip gibi ihtiyaçların karşılanması için üretilen ANKA'lar, 30 bin feet yüksekliğe ulaşarak 24 saat hizmet veriyor.
Tarlaya paraşütle böcek attılar
Bursa’nın İnegöl ilçesine bağlı Kulaca Mahallesi’nde paraşütle atıldığı ileri sürülen binlerce böcek, çiftçiyi canından bezdirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

50 muhtar İspanya’nın Endülüs bölgesine gitti

161
Cudi'de öldürülen teröristlerin son hali

Cudi'de öldürülen teröristlerin son hali

123
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'deizm' sorusu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'deizm' sorusu

112
Lufthansa krizde

Lufthansa krizde

62
Fatih Terim'in 11 haftalık karnesi

Fatih Terim'in 11 haftalık karnesi

133
İngiltere ve Fransa: Suriye'de ABD'nin yanındayız

İngiltere ve Fransa: Suriye'de ABD'nin yanındayız

90
MİT Gabon'daki 3 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

MİT Gabon'daki 3 FETÖ'cüyü Türkiye'ye getirdi

112
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM