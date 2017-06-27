taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,4987
EURO
3,9166
ALTIN
140,08
PETR
45,9500

Ahmet Hakan'dan Özkök ve Altaylı'ya dindarlık eleştirisi

Gazeteci Ahmet Hakan, meslektaşları Ertuğrul Özkök ve Fatih Altaylı'nın dindarlık araştırması yazılarındaki sorulara tepki gösterdi.

27.06.2017 - 06:40
  1. Haberler
  2. Gündem
Ahmet Hakan'dan Özkök ve Altaylı'ya dindarlık eleştirisi

Fatih Altaylı ve Ertuğrul Özkök 2 gün arayla, Türkiye'de insanların dinden ne kadar uzak yaşadığına yönelik bir araştırmayı yazmıştı. İki yazarın art arda hazırladığı yazılar, çok ses getirmişti.

Ahmet Hakan da Hürriyet'teki köşesinden, anketlerdeki soruların anlamsızlığına vurgu yaptı.

İşte Ahmet Hakan'ın konuyla ilgili o yazısı:

CENNETE GİDECEĞİNİ BİLSEN ÖLÜR MÜYDÜN?

Güya dindarlık araştırması yapıyorlar.

Sordukları soru şu: “Cennete gideceğinizden emin olsanız, cennete gitmek için şu an ölmeyi düşünür müsünüz?”

Ne kadar da saçma bir soru! Ne kadar da sapan bir soru! Ne cevap versin kendini dindar olarak nitelendiren kişi, bu saçma sapan soruya?

“Düşünürüm” dese... Hem intihara rıza göstermiş gibi olacak, hem de “cennet garantisi” gibi bir şeyin söz konusu olabileceğine onay vermiş olacak. “Düşünmem” dese... “Bak, güya inanıyor ama garantiyi gördüğü halde ölmeye razı olmuyor köftehor” denilerek kendisiyle maytap geçilecek. “Yürü git lan işine... Böyle soru mu olur manyak...” dese...

Cevap şıkları arasında böyle bir seçenek yok ki!

Ahmet Hakan'ın bugünkü yazısının tamamı için tıklayın

Ahmet Hakan'dan Özkök ve Altaylı'ya dindarlık eleştirisi

İlginizi Çekebilir
HDP: CHP'nin yürüyüşü için somut adım atacağız
HDP'nin yeni Eş Genel Başkanı şu anda düşündüklerini ilerleyen günlerde Adalet Yürüyüşü kararını vereceklerini açıkladı.
Mehmetçik İkiyaka Dağları'nda dev Türk bayrağı açtı
Hakkari'nin 3 bin 200 rakımlı İkiyaka Dağları'ndı PKK'dan temizleyen Mehmetçik'ten dev Türk bayraklı poz.
Hülya Koçyiğit: Adalet Yürüyüşü beni heyecanladırmıyor
Ünlü oyuncu Koçyiğit, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı yürüyüşün kendisini heyecanlandırmadığını söyledi.
Başbakan'dan sürücülere uyarı
Başbakan Yıldırım, bayram tatili dönüşü yolda olanlara; "Yolların kralı olmaz, kuralı olur" dedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Avrupa Konseyi'nden FETÖ, Türkiye ve AİHM açıklaması

Avrupa Konseyi'nden FETÖ, Türkiye ve AİHM açıklaması

17
Katar krizi ABD'nin silah anlaşmasını etkileyebilir

Katar krizi ABD'nin silah anlaşmasını etkileyebilir

22
Avrupalı Türklerin AB'ye katılım raporu

Avrupalı Türklerin AB'ye katılım raporu

41
Tatilciler İstanbul'a dönüş yolunda

Tatilciler İstanbul'a dönüş yolunda

11
Zonguldak'ta yoldaki toza halılı çözüm

Zonguldak'ta yoldaki toza halılı çözüm

2
Kolombiya'da terör örgütü FARC silahlarının tamamını teslim etti

Kolombiya'da terör örgütü FARC silahlarının tamamını teslim etti

16
İspanyol ressam Salvador Dali'nin mezarı açılacak

İspanyol ressam Salvador Dali'nin mezarı açılacak

2
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM