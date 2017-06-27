Ahmet Hakan'dan Özkök ve Altaylı'ya dindarlık eleştirisi

Fatih Altaylı ve Ertuğrul Özkök 2 gün arayla, Türkiye'de insanların dinden ne kadar uzak yaşadığına yönelik bir araştırmayı yazmıştı. İki yazarın art arda hazırladığı yazılar, çok ses getirmişti.

Ahmet Hakan da Hürriyet'teki köşesinden, anketlerdeki soruların anlamsızlığına vurgu yaptı.

İşte Ahmet Hakan'ın konuyla ilgili o yazısı:

CENNETE GİDECEĞİNİ BİLSEN ÖLÜR MÜYDÜN?

Güya dindarlık araştırması yapıyorlar.



Sordukları soru şu: “Cennete gideceğinizden emin olsanız, cennete gitmek için şu an ölmeyi düşünür müsünüz?”

Ne kadar da saçma bir soru! Ne kadar da sapan bir soru! Ne cevap versin kendini dindar olarak nitelendiren kişi, bu saçma sapan soruya?

“Düşünürüm” dese... Hem intihara rıza göstermiş gibi olacak, hem de “cennet garantisi” gibi bir şeyin söz konusu olabileceğine onay vermiş olacak. “Düşünmem” dese... “Bak, güya inanıyor ama garantiyi gördüğü halde ölmeye razı olmuyor köftehor” denilerek kendisiyle maytap geçilecek. “Yürü git lan işine... Böyle soru mu olur manyak...” dese...



Cevap şıkları arasında böyle bir seçenek yok ki!