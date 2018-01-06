Akademisyenin ilginç iddiası: Hz. Nuh'un cep telefonu vardı

Pelin Çift'in sunduğu Öteki Gündem programında Nuh Tufanı işlendi. Program konuklarından İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek'in iddiaları ise dikkat çekti.

HZ. NUH, OĞLUNU TELEFONLA ARADI

Dr. Yavuz Örnek, Nuh tufanı esnasında Hz. Nuh’un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü söyledi.

GEMİDE NÜKLEER ENERJİ KULLANILDI

Örnek, Hz. Nuh’un 400 metrelik dalgalara dayanan çelik levhalardan yapılmış bir gemi inşa ettiğini ve bu geminin nükleer enerji kullandığını belirtti.

Yavuz Örnek: Hz. Nuh, oğlu ile cep telefonuyla görüştü VİDEO

GÜVERCİN YOLLANMADI, İHA YOLLANDI

İddialarının hep bilimsel kanıtlara dayandığını belirten Örnek, Nuh Tufanı sonrasında da gemiden güvercin yollanmadığını, uçan bir insansız hava aracı İHA yollandığını söyledi.

Bu sözler üzerine Pelin çift, "Hocam bunun bilimsel ispatı var mı?" diye sordu. Dr. Yavuz Örnek soruyu şöyle cevapladı "Efendim, ileri teknoloji varken niye güvercin yollasınlar?" diye cevap verdi.

"GEMİYE CANLI HAYVAN ALINMADI, DÖLLENMİŞ YUMURTA SİPARİŞ EDİLDİ"

Nuh’un oğlunun uçan bir cisim kullandığını, Hz. İsa’nın 2000 yıl önce değil 2 bin 300 yıl önce doğduğunu belirten akademisyen, Nuh tufanının bölgesel değil tüm dünyada gerçekleştiğini, gemiye canlı hayvan alınmadığı, Hz. Nuh’un döllenmiş bir dişi bir erkek yumurta sipariş ettiğini ve siparişlerin o dönemde Amerika’dan, Fransa’dan Hz. Nuh’a yollandığını söyledi.