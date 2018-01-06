taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
116.638
USD
3,7360
EURO
4,4940
ALTIN
158,48
PETR
67,7100

Akademisyenin ilginç iddiası: Hz. Nuh'un cep telefonu vardı

Öteki Gündem programında, öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek'in Nuh tufanıyla ilgili sözleri Pelin Çift'i güldürdü.

Haber Merkezi | 06.01.2018 - 17:36..
  1. Haberler
  2. Medya
Akademisyenin ilginç iddiası: Hz. Nuh'un cep telefonu vardı

Pelin Çift'in sunduğu Öteki Gündem programında Nuh Tufanı işlendi. Program konuklarından İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi'nden Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Örnek'in iddiaları ise dikkat çekti.

HZ. NUH, OĞLUNU TELEFONLA ARADI

Dr. Yavuz Örnek, Nuh tufanı esnasında Hz. Nuh’un kendisine inanmayarak gemiye binmeyen oğlunu ikna etmek için cep telefonu ile görüştüğünü söyledi.

Akademisyenin ilginç iddiası: Hz. Nuh'un cep telefonu vardı

GEMİDE NÜKLEER ENERJİ KULLANILDI

Örnek, Hz. Nuh’un 400 metrelik dalgalara dayanan çelik levhalardan yapılmış bir gemi inşa ettiğini ve bu geminin nükleer enerji kullandığını belirtti.

Yavuz Örnek: Hz. Nuh, oğlu ile cep telefonuyla görüştü VİDEO

GÜVERCİN YOLLANMADI, İHA YOLLANDI

İddialarının hep bilimsel kanıtlara dayandığını belirten Örnek, Nuh Tufanı sonrasında da gemiden güvercin yollanmadığını, uçan bir insansız hava aracı İHA yollandığını söyledi.

Bu sözler üzerine Pelin çift, "Hocam bunun bilimsel ispatı var mı?" diye sordu. Dr. Yavuz Örnek soruyu şöyle cevapladı "Efendim, ileri teknoloji varken niye güvercin yollasınlar?" diye cevap verdi.

Akademisyenin ilginç iddiası: Hz. Nuh'un cep telefonu vardı

"GEMİYE CANLI HAYVAN ALINMADI, DÖLLENMİŞ YUMURTA SİPARİŞ EDİLDİ"

Nuh’un oğlunun uçan bir cisim kullandığını, Hz. İsa’nın 2000 yıl önce değil 2 bin 300 yıl önce doğduğunu belirten akademisyen, Nuh tufanının bölgesel değil tüm dünyada gerçekleştiğini, gemiye canlı hayvan alınmadığı, Hz. Nuh’un döllenmiş bir dişi bir erkek yumurta sipariş ettiğini ve siparişlerin o dönemde Amerika’dan, Fransa’dan Hz. Nuh’a yollandığını söyledi.

İlginizi Çekebilir
2. Abdülhamid'den Herzl'e Kudüs tepkisi
TRT 1'de 32'inci bölümü yayınlanan 'Payitaht Abdülhamid'de Kudüs mesajı dikkat çekti.
Münir Özkul'un efsane rolleri
'Mahmut Hoca' ve 'Yaşar Usta' gibi Türk sinemasının unutulmaz karakterleriyle özdeşleşen, devlet sanatçısı unvanlı Münir Özkul, 93 yaşında vefat etti.
Anadolu Ajansı Orta Doğu haberlerini Kudüs’ten verecek
Anadolu Ajansı Uluslararası Haberler Yayın Yönetmenliği’ne bağlı Orta Doğu Haberleri Editörlüğü, artık Doğu Kudüs’ten yönetilecek.
Liberyalılar haberleri 17 yıldır kara tahtadan öğreniyor
Batı Afrika ülkelerinden Liberya'da kara tahtaya yazılarak hazırlanan sokak gazetesi, 17 yıldır okuyucularıyla buluşuyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı

Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı

191
Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti

Erdoğan'ın ziyareti ırkçı Le Pen'i rahatsız etti

63
BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

BMGK'da ABD'nin İran'a müdahale çığırtkanlığı tutmadı

84
Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

Avusturya'da ırkçılar Asel bebeğe nefret kustu

107
Maltepe'deki baba vahşetine Başbakan'dan talimat

Maltepe'deki baba vahşetine Başbakan'dan talimat

233
Aatıf Chahechouhe ile Dirar hacamat yaptırdı

Aatıf Chahechouhe ile Dirar hacamat yaptırdı

50
Döviz piyasasında son durum

Döviz piyasasında son durum

163
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM