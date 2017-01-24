Aladağ'daki yurt yangını bilirkişi raporu hazırlandı

Adana'nın Aladağ ilçesinde Sinanpaşa Mahallesi'nde iki gün önce özel öğrenci yurdunda çıkan yangında 10 öğrenci, yurt yetkilisinin 6 yaşındaki kızı ve bir eğitmen olmak üzere, 12 kişi hayatını kaybetmiş, 24 kişi yaralanmıştı.

BİLİRKİŞİ RAPORU HAZIRLANDI

HaberTürk'ten Beycan Üçkardeş'in aktardığına göre, 4 Aralık'ta tutuklanan 7 şüphelinin avukatları, Aladağ Sulh Ceza Mahkemesi'ne bilirkişi raporunu gerekçe göstererek tahliye talebinde bulundu.

Aladağ'daki yurt yangınında 11 öğrenci hayatını kaybetti.

''YURT ÇALIŞANI EĞİTİM ALMIŞ OLSAYDI..''

Bilirkişi raporunda ise şu tespitlere yer verildi: "Yurt çalışanı personel yangın eğitimi almış ve tatbikat yapmış olsalardı, duman ve sıcak havanın yüksekte olması nedeniyle öğrencileri bilinçli ve soğukkanlı davranarak, dizlerinin üzerinde emekleme şeklinde ağızlarına mendil, bez sararak yangın merdiveninden kaçabilme imkânları olabilirdi."

Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporda özellikle ölüm olaylarının meydana geldiği üst katın teknik ve inşaat açısından uygun inşa edilmemesi ve yangın çıkış kapılarının mevzuata aykırı olması nedeniyle bina sahiplerinin; yangın söndürme tüplerinin bulundurulmaması, yangın tatbikatının yapılmaması yer aldı.

