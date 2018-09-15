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Alkollü adam zor anlar yaşattı

Adana'da alkol aldıktan sonra sinir krizi geçiren Orhan K., evde bardak, tabak, tencere ne bulduysa yola atıp, trafiğin kapanmasına neden oldu.

DHA | 15.09.2018 - 09:21..
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Adana'da saat 05.30 sıralarında Seyhan ilçesi Şehitduran Mahallesi Eminağa Caddesi'nde alkol alan Orhan K. (55), sabaha karşı sinir krizi geçirdi.

Evdeki tabak, bardak ve tencereleri 3'üncü kattaki evinden aşağı atan Orhan K., yolun trafiğe kapanmasına neden olurken, bir iş yerinde de zarar meydana geldi.

Alkollü adam zor anlar yaşattı

BIÇAKLA ÇATIYA ÇIKTI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekibi, Orhan K.'yı gözaltına almak istedi. Evinin kapısını polislere açmayan Orhan K., bir süre sonra eline aldığı bıçakla çatıya çıktı.

BİR SAAT SONRA İKNA OLDU

Ayakta durmakta zorluk çeken Orhan K., vücuduna dayadığı bıçakla kendisine zarar vereceğini söyledi. Polisin yaklaşık bir saat süren ikna çabaları sonunda Orhan K., elindeki bıçağı bırakarak eve girdi.

Orhan K.'nın ardından eve giren polisler, kendilerine direnmeye çalışan alkollü adamı ters kelepçe yaparak çıkarttı. Ambulansa götürülen Orhan K., hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Kapanan yol, Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı temizlik ekibinin çalışmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Alkollü adam zor anlar yaşattı

Alkollü adam zor anlar yaşattı

Alkollü adam zor anlar yaşattı

Alkollü adam zor anlar yaşattı

Alkollü adam zor anlar yaşattı

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