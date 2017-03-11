Alman devlet televizyonunun hayır videosuna cevap

Almanya'da, devlet televizyonu eliyle, açıkça Türkçe "hayır" kampanyası yürütülüyor. Ard televizyonunda yayınlanan üç dakikalık dosyada, alenen türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan düşmanlığı yapılıyor. Başkanlık sisteminin türk demokrasisinin sonu olacağı iddia ediliyor.

TÜRKÇE VİDEOYLA YANIT

Üsküdar Belediyesi'nin sponsorluğuyla Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni anlatan "Bizim için en iyisi" projesi, Almanya devlet televizyonu ARD’nin Tagesschau isimli ana haber bülteninde Aslı Sevindim tarafından ileri sürülen iddialara cevap niteliğinde bir video hazırladı.

Alman devlet televizyonunun hayır propagandasına cevap videosu