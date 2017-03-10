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Alman devlet televizyonunda hayır kampanyası

Alman devletinin resmi sesi olan Ard televizyonunda Türkçe hayır kampanyası başlatıldı.

10.03.2017 - 18:39
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Alman devlet televizyonunda hayır kampanyası

Almanya'daTtürkiye düşmanlığı, her alanda devam etmekte.

ALMANLAR TÜRKÇE HAYIR VİDEOSU HAZIRLADI

Almanya'da, devlet televizyonu eliyle, açıkça Türkçe "hayır" kampanyası yürütülüyor. Ard tlevizyonunda yayınlanan üç dakikalık dosyada, alenen türkiye ve cumhurbaşkanı erdoğan düşmanlığı yapılıyor. Başkanlık sisteminin türk demokrasisinin sonu olacağı iddia ediliyor.

Alman devlet televizyonunda hayır kampanyası

Alman devlet TV'si ARD'den Türkçe hayır kampanyası VİDEO

ALMAN TELEVİZYONUNDAN ASILSIZ İDDİALAR

Ard televizyonu, yeni sistemde cumhurbaşkanının ülkeyi sınırsız sayıda kararname ile yönetebileceğini öne sürüyor. Arzu ederse Meclisi fesh etme yetkisine de sahip olduğu iddia ediliyor. Hatta yargının da bağımızlığını kaybedeceği öne sürülüyor.

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