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Alman vekil Claudia: Bize kırmızı kart gösterdiler

Alman Meclis Başkan Yardımcısı Claudia Roth, başkanlığındaki milletvekili heyetinin Türkiye ziyaretinin iptal gerekçesini açıkladı.

24.05.2017 - 18:57
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Alman vekil Claudia: Bize kırmızı kart gösterdiler

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Roth başkanlığındaki milletvekili heyetinin 25-28 Mayıs tarihlerinde Türkiye'ye yapacağı ziyaret son anda iptal edildi.

"ALMAN PARLAMENTOSU'NA KIRMIZI KART GÖSTERİLDİ"

İptal kararı sonrası basın toplantısı düzenleyen Claudia Roth yaptığı açıklamada, "Bize dün iletilen bilgiye göre Türkiye'de en üst düzeyli makam, Alman parlamento üyelerinin Türkiye içinde siyasi görüşmeler yapmalarını uygun görmüyor. Bu durum siyasi diyalogun fiilen reddedildiği, Alman Parlamentosu'na kırmızı kart gösterildiği anlamına gelir" dedi.

ZİYARET İPTALİ GEREKÇESİNİ AÇIKLADI

Türkiye'ye yapılacak ziyaretin resmi bir hüviyeti olmayacağından, parlamentoda görüşme imkanı olmayacağı için Alman milletvekilleri heyetine de güvenlik için de koruma tahsis edilmeyeceği bildirildiğini söyleyen Yeşiller Partili Meclis Başkan Yardımcısı Roth, böyle bir durumdan dolayı ziyareti iptal ettiklerini açıkladı.

Alman vekil Claudia: Bize kırmızı kart gösterdiler

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