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Almanya saldırdığı Türk'le ilgili savunma yaptı

Baden-Württemberg İçişleri Bakanı Thomas Strobl, "Polisimizin ve yaptıkları işin arkasındayım" dedi.

Haber Merkezi | 11.04.2018 - 10:51..
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Almanya'nın Stuttgart kentinde Afrin operasyonunun PKK yanlılarınca protesto edildiği ve PKK çadırlarının olduğu bir eylemi protesto eden Yusuf Ünsal adlı Türk'e polis tarafından kötü muamelede bulunulmuştu.

Ensonhaber WhatsApp hattına gönderilen görüntüler ile ortaya çıkan olayın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, PKK çadırını koruyan polisin kötü muamelesine maruz kalan Türk vatandaşı Ünsal'ı aramıştı.

ANKARA'YA TEPKİ

Eleştirilerin ardından Baden-Württemberg eyaleti İçişleri Bakanı Strobl'dan olayla ilgili yanıt geldi. Strobl, suçlamalar üzerine Alman polisini eleştiren Ankara'ya tepki gösterdi.

"POLİSİMİZİN VE YAPTIKLARI İŞİN ARKASINDAYIM"

Strobl, Stuttgarter Zeitung ve Stuttgarter Nachrichten gazetelerine yaptığı açıklamada, bu eleştirileri kesinlikle kabul etmediğini belirterek, "Polisimizin ve yaptıkları işin arkasındayım." dedi.

"HUKUK DEVLETİYİZ"

Strobl, Almanya'nın bir hukuk devleti olduğunu belirterek, diğer ülkelerde yaşanan çatışmaların Almanya'ya taşınmasını kesinlikle kabul edemeyeceklerini söyledi.

Alman polisi PKK çadırını protesto eden Türk'ü gözaltına aldı VİDEO

"HUKUKİ SÜREÇ DEVAM EDİYOR"

Bir hukuk devletinde olması gerektiği gibi, söz konusu olaya ilişkin hukuki sürecin devam ettiğini ifade eden Storbl, bu süreçte devlete ait kurum ve kuruluşların tutumunun bağımsız mahkemeler tarafından incelendiğini dile getirdi.

STUTTGART POLİSİ: KÖTÜ MUAMELEDE BULUNMADIK

Stuttgart polisi tarafından yapılan açıklamada, cumartesi günü yaklaşık 30 Kürt'ün katıldığı bir gösteri sırasında 'hakaretler ve tartaklama' yaşandığını belirtti. Açıklamayı kaynak gösteren dpa, 'provokatör olarak çevreyi rahatsız eden 39 yaşındaki Türk kökenli bir Alman'ın polis tarafından yakalanarak kimlik tespiti yapıldığı' bilgisini paylaştı.

Söz konusu kişinin polise mukavemet göstermesi üzerine 'yere yatırıldığı' fakat 'kesinlikle kötü muamelede' bulunulmadığı ifade edildi. Bu kişi hakkında polise mukavemet gerekçesiyle suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Almanya saldırdığı Türk'le ilgili savunma yaptı

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