Almanya'da yılbaşı hazırlıkları: Teröre karşı bloklar

Avrupa'da yükselen terör olayları ve geçtiğimiz yıllarda çeşitli yerlerde gerçekleştirilen yılbaşı kutlamaları sırasındaki DEAŞ saldırıları öncesi Almanya alarma geçti. Bir yandan yılbaşı hazırlıklarına başlayan Almanlar, diğer yandan da terör önleme çalışmaları yapıyor.

Almanya'da yılbaşı temalı terör hazırlıkları - GALERİ

BETON BLOKLAR YERLEŞTİRİLDİ

DEAŞ'ın son zamanlarda gerçekleştirdiği en kuvvetli eylemlerden olan araçlı saldırılara karşı Alman hükümeti teyakkuza geçti. Yılbaşı kutlamalarının gerçekleştirileceği alanların çevrelerine beton bloklar yerleştirildi.

Gece saatlerinde vinçlerle sokaklara yerleştirilen beton bloklar yollara sabitlendi. sabah saatlerinde bu dev bloklar ile karşılaşan bölge sakinleri ise şaşkınlığa düştü.

ESSEN DE YILBAŞINA HAZIR

Münih gibi aynı terör eylemlerine karşı hazırlık çalışmaları Essen kentinde de vardı. Burada da kentin programlanan toplanma yerlerinin çevresi beton bloklar ile örüldü.

Münih ve Essen'den gelen bu kareler Almanya teröre hazırlanıyor yorumlarına neden oldu.

DEAŞ ALARMI

Avrupa son yıllarda gerçekleştirilen DEAŞ saldırılarına karşı alarm pozisyonuna geçti. Bireysel saldırılar yerine artık kitlesel saldırılar ile Avrupa'yı hedef alan DEAŞ'lılar kalabalık yerlere karşı gerçekleştirdiği araçlı saldırılar ile gündemde.

En son geçtiğimiz günlerde Hollanda da Amsterdam meydanına beton bloklar terör tehtidine karşı yerleştirilmişti.

Amsterdam'da meydanlara beton bloklar yerleştirildi