taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
103.848
USD
3,9575
EURO
4,6475
ALTIN
162,93
PETR
62,5500

Almanya'da yılbaşı hazırlıkları: Teröre karşı bloklar

Almanya'nın Münih kentinde yılbaşı kutlamaları öncesinde terör karşıtı hazırlıklar başladı. Cadde ve sokaklara beton bloklar yerleştirildi.

21.11.2017 - 12:11
  1. Haberler
  2. Dünya
Almanya'da yılbaşı hazırlıkları: Teröre karşı bloklar

Avrupa'da yükselen terör olayları ve geçtiğimiz yıllarda çeşitli yerlerde gerçekleştirilen yılbaşı kutlamaları sırasındaki DEAŞ saldırıları öncesi Almanya alarma geçti. Bir yandan yılbaşı hazırlıklarına başlayan Almanlar, diğer yandan da terör önleme çalışmaları yapıyor.

Almanya'da yılbaşı temalı terör hazırlıkları - GALERİ

Almanya'da yılbaşı hazırlıkları: Teröre karşı bloklar

BETON BLOKLAR YERLEŞTİRİLDİ

DEAŞ'ın son zamanlarda gerçekleştirdiği en kuvvetli eylemlerden olan araçlı saldırılara karşı Alman hükümeti teyakkuza geçti. Yılbaşı kutlamalarının gerçekleştirileceği alanların çevrelerine beton bloklar yerleştirildi.

Gece saatlerinde vinçlerle sokaklara yerleştirilen beton bloklar yollara sabitlendi. sabah saatlerinde bu dev bloklar ile karşılaşan bölge sakinleri ise şaşkınlığa düştü.

Almanya'da yılbaşı hazırlıkları: Teröre karşı bloklar

ESSEN DE YILBAŞINA HAZIR

Münih gibi aynı terör eylemlerine karşı hazırlık çalışmaları Essen kentinde de vardı. Burada da kentin programlanan toplanma yerlerinin çevresi beton bloklar ile örüldü.

Münih ve Essen'den gelen bu kareler Almanya teröre hazırlanıyor yorumlarına neden oldu.

Almanya'da yılbaşı hazırlıkları: Teröre karşı bloklar

DEAŞ ALARMI

Avrupa son yıllarda gerçekleştirilen DEAŞ saldırılarına karşı alarm pozisyonuna geçti. Bireysel saldırılar yerine artık kitlesel saldırılar ile Avrupa'yı hedef alan DEAŞ'lılar kalabalık yerlere karşı gerçekleştirdiği araçlı saldırılar ile gündemde.

En son geçtiğimiz günlerde Hollanda da Amsterdam meydanına beton bloklar terör tehtidine karşı yerleştirilmişti.

Amsterdam'da meydanlara beton bloklar yerleştirildi

İlginizi Çekebilir
Nijerya'da camiye saldırı
Nijerya'da terör örgütü Boko Haram'ın bir camiye düzenlediği saldırıda en az 50 kişi öldü.
Zimbabve parlamentosu Mugabe'yi görevden alacak
Zimbabve meclisi, Mugabe'ye karşı başlatılan askeri darbe girişimine rağmen istifa etmeyen Cumhurbaşkanı'nı görevden almak için adım atıyor.
Afganistan'da 20 DEAŞ üyesi öldürüldü
Afganistan'ın doğusundaki vilayet ilçelerine yapılan operasyonlarda 20 DEAŞ üyesi öldürüldü.
Uluslararası Af Örgütü'nden Arakan kararı
Uluslararası Af Örgütü, Myanmar'da Arakanlı Müslümanları hedef alan ayrımcılık ve zulmü "insanlık dışı Apartheid" olarak nitelendirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Rus ordusu Türk hava sahasını kullanmaya başladı

Rus ordusu Türk hava sahasını kullanmaya başladı

59
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

Serbest piyasada döviz açılış fiyatları

624
CHP'li Mustafa Balbay'ın kahkaha attıran iddiası

CHP'li Mustafa Balbay'ın kahkaha attıran iddiası

208
Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü

Terör örgütü PKK'nın ekran yüzü Şırnak'ta öldürüldü

146
Ahmet Hakan'dan HDP'li vekillere: Artık seçiminizi yapın

Ahmet Hakan'dan HDP'li vekillere: Artık seçiminizi yapın

116
Bakan Albayrak madenlerdeki sömürü düzenini bitirecek

Bakan Albayrak madenlerdeki sömürü düzenini bitirecek

80
Türkiye'nin Afrin hazırlığı PKK'yı telaşlandırdı

Türkiye'nin Afrin hazırlığı PKK'yı telaşlandırdı

75
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM