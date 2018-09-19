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Almanya'dan kaçan Neşlişah Adana'da bulundu

Almanya Münih'ten İzmir'e gelen ve iddialara göre uygunsuz fotoğrafları yayıldığı için ortan kaybolan 19 yaşındaki Neslişah Tuna Adana'da bulundu.

DHA | 19.09.2018 - 19:10..
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Almanya'nın Münih kentinde yaşayan Neslişah Tuna, 19 gün önce ortadan kayboldu. Ailenin yaptığı araştırmalar sonrasında Neslişah'ın İzmir'e geldiği öğrenildi. Ayrıca genç kızın, uygunsuz fotoğraflarının erkek arkadaşı tarafından sosyal medyada yayılması tehdidi sonrasında kayıplara karıştığı ve gece kulüplerinde çalıştığı ileri sürüldü.

ADANA'DA TESPİT EDİLDİ

Türkiye'de gelen ailenin başvurusu üzerine İzmir polisi de araştırma yaptı. Polisin araştırmasında Neslişah'ın İzmir'e geldiği sonrasında ise Adana'ya gittiği saptandı. İddia edildiği gibi de gece kulüplerince çalışmadığı belirlendi. İzmir polisinin farklı illerde de sürdürdüğü çalışmalar sonrasında Neslişah Tuna, bugün Adana'da  bulundu.

Almanya'dan kaçan Neşlişah Adana'da bulundu

KENDİ İZİN VERİRSE AİLESİYLE GÖRÜŞECEK

Neslişah'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve polislere tehdit edilmediğini söylediği öğrenildi. Ayrıca yaşı büyük olan Neslişah'ın yasalar gereği izin vermesi durumunda hangi ilde bulunduğu ve ailesiyle görüştürüleceği öğrenildi.

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