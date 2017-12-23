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Ankara'da kar yağışı başladı

Ankara'nın kuzey kesimlerinde geceden itibaren kar yağışı etkili olurken ülke genelinde yoğun yağış görülüyor.

Haber Merkezi | 23.12.2017 - 15:01..
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Ankara'da kar yağışı başladı

Ülke genelinde etkili olan yağışlı hava Ankara'da kendini kar yağışı olarak gösterdi.

Ankara'nın kuzeyin de bulunan Kızılcahamam ve Çamlıdere İlçelerinde kar yağışı gece saatlerinden itibaren başladı. Başkent'te kar yağışı vatandaşları mutlu ederken henüz olumsuz hava koşulları nedeniyle kapatılan bir yol bulunmuyor.

Ankara'da kar yağışı başladı

Bugün yağışların, Batı ve Orta Karadeniz, Sakarya, Bilecik, Kütahya, Osmaniye, Giresun, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli olmak üzere kıyı kesimler, İç Ege’nin güneyi, Akdeniz, Doğu Anadolu’nun batısı ile Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Ankara'da kar yağışı VİDEO

Ankara'da kar yağışı başladı

PAZAR GÜNÜ YAĞIŞLI GEÇECEK

Meteoroloji verilerine göre, birçok ilimizde kar ve karla karışık yağmur görülürken Pazar gününü kar ve karla karışık yağışlı bir havayla geçirecek.

Ankara'da kar yağışı başladı

İSTANBUL'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR VAR

İstanbul'un genelinde dün gündüz ve akşam etkili olan sağanak, gece saatlerinde Kartal, Pendik, Sultanbeyli ve Çekmeköy ilçelerinin yüksek kesimlerinde yerini kar ve karla karışık yağmura bıraktı. Alçak kesimlerde ise yağışlı hava devam ediyor.

Hava sıcaklıklarının hafta sonu mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

Ankara'da kar yağışı başladı

PAZARTESİ YAĞIŞLI HAVA YURDU TERK EDECEK

Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki günlerde yurt genelindeki yağışlı havanın yerini bulutlu ve açık bir hava alacak. Pazartesi günü itibariyle yağışın ülkeyi terketmesi beklenirken iç kesimlerde gözyüzünde sis görülmesi bekleniyor.

Ankara'da kar yağışı başladı

Ankara'da kar yağışı başladı

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