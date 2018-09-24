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Aracı kanala düşen sürücü: Baba, anneme söyleme

Adana'da kontrolden çıkan araç sulama kanalına düşerken, yardımla sudan çıkarılan genç sürücünün babasıyla diyaloğu dikkat çekti.

DHA | 24.09.2018 - 23:57..
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Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Hanefi Dilmeç yönetimindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, iddiaya göre, kontrolden çıkıp, Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına düştü. Çevredekiler, sürücü Hanefi Dilmeç ile yanındaki Burcunur Akgöz'ü (20) sudan çıkardı.

Aracı kanala düşen sürücü: Baba, anneme söyleme

Aracı kanala düşen sürücü: Baba, anneme söyleme VİDEO

"BABA LÜTFEN, ANNEME SÖYLEME"

Kazanın şokunu atlatamayan Akgöz'ü yine çevredekiler sakinleştirmeye çalıştı. Kazanın ardından telefonla babasını arayan Dilmeç, "Baba lütfen, anneme bir şey söyleme. Arabayla kanala düştüm. Bende bir şey yok, araba mahvoldu" dedi. Sudan çıkmalarına yardımcı olanlardan biri, Dilmeç ile Akgöz'i, "Olan arabaya olsun. Üzülme, sende bir şey yok" diyerek, teselli etti.

Aracı kanala düşen sürücü: Baba, anneme söyleme

İhbarla gelen sağlık görevlileri, Hanefi Dilmeç ve Burcunur Akgöz'e olay yerinde müdahale etti. Hanefi Dilmeç, ayrıca bugün üniversiteye başlayacağını söyledi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Aracı kanala düşen sürücü: Baba, anneme söyleme

Aracı kanala düşen sürücü: Baba, anneme söyleme

Aracı kanala düşen sürücü: Baba, anneme söyleme

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