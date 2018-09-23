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Aranan FETÖ’cü 3 bin dolar verdiği doktorla yakalandı

Gaziantep'te FETÖ'ye üye olmaktan aranan şüpheli buluştuğu doktora 3 bin dolar verirken yakalandı. O anlar ise kameralara anbean yansıdı.

İHA | 23.09.2018 - 09:38..
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Adana Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ’nün ‘gaybubet’ evlerinde gizlendiği ileri sürülen 2 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı. Evde 1 kişiyi bulan polis, firari Abdülvaris Altun’un peşine düştü. Altun’un izine Çukurova Devlet Hastanesi yakınlarında ulaşan ekipler, zanlıyı takip etmeye başladı. İzlendiğinin farkında olmayan şüpheli, doktor M.T.’yle buluşarak hastane önündeki kafede oturdu.

"MUAYENE OLMAYA GELDİM"

Yaklaşık 1 saat sohbet eden şüphelilerin telefondan bir birlerine bir şeyler gösterdiğini gören polis, harekete geçti. İki şüpheliyi gözaltına alınmak isterken üzerinde önlük bulunmayan doktor M.T., “Ben doktorum. Bir saniye” diyerek tepki verdi.

KOM ekipleri doktor M.T.’ye durumu anlattıktan sonra Abdülvaris Altun’u nereden tanıdığın sordu. Doktor M.T., “Benim ortaokul arkadaşım. Sohbet ediyorduk” diye cevap verdi. Altun ise “Ben onu tanımam. Dilimde yara vardı. Muayene olmaya geldim.” dedi.

Aranan FETÖ’cü 3 bin dolar verdiği doktorla yakalandı

İKİ KİŞİ DE GÖZALTINA ALINDI

Doktor M.T., polislerle konuştuğu sırada cebinde bulunan 3 bin doları duvar dibine attı. Doktorun cebindeki doları attığını gören ekipler Olay Yeri İncelemeyi çağırdıktan sonra çelişkili cevaplar veren iki kişiyi de gözaltına aldı.

Sorgusunda “Polislerin FETÖ operasyon yaptığını öğrenince korktum ve cebimde bulunan doları attım. Bana dolarları arkadaşım verdi.” dediği öğrenildi.

Aranan FETÖ’cü 3 bin dolar verdiği doktorla yakalandı

KAMERALARA YANSIDI

Zanlılardan Abdülvaris Altun, tutuklanırken açığa alınan doktor tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Zanlıların gözaltına alınması ise çevredeki güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

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