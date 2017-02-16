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Astana görüşmelerinden ortak komisyon kararı çıktı

Astana'da Türkiye, Rusya ve İran, ateşkesin denetlenmesi için ortak komisyon oluşturma kararı aldı.

16.02.2017 - 23:19
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Astana görüşmelerinden ortak komisyon kararı çıktı

Astana görüşmelerinden ortak komisyon kararı çıktı

Rixos Otel'de gerçekleşen görüşmelerin ardından AA'ya açıklama yapan diplomatik kaynaklar, ateşkesin denetlenmesi amacıyla Türkiye, Rusya ve İran arasında ortak komisyon kurulmasında anlaştıklarını, çalışmalara Ankara'da devam edileceğini bildirdi.

"BU GRUP ATEŞKESİ SAĞLAYACAK"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev de düzenlediği basın toplantısında, ortak komisyon oluşturma kararının önemine değindi. Lavrentiev, "Bu ortak grup özellikle ateşkesin izlenmesini sağlayacak ve kontrol edecek. Ayrıca siyasi süreçle ilgili de farklı açılardan çalışacak.” dedi.

Astana görüşmelerinden ortak komisyon kararı çıktı(Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexandr Lavrentiev)

"BU SÜREÇ TARAFLARI BİRBİRİNE YAKLAŞTIRACAK"

Rejim ile muhalefet heyetinin çalışma grubuyla anayasal reformların başlatılması konusunda görüştüklerini öne süren Lavrentiev, tarafların şimdilik sessizlik içinde olduğunu ancak bu temasların tarafların pozisyonlarını birbirine yaklaştıracağına inandıklarını dile getirdi.

GÖRÜŞÜLEN KONULAR

Muhalifler adına açıklama yapan Muhammed Alluş, görüşmelerde ateşkes ihlallerini denetleme mekanizması ve tutukluların serbest bırakılmasını ele aldıklarını söyledi. Alluş, mekanizma üzerindeki çalışmanın devam etmesi konusunda uzlaştıklarını ve görüşmelerin Ankara’da süreceğini söyledi.

Astana görüşmelerinden ortak komisyon kararı çıktı(Muhalifler adına konuşan Muhammed Alluş)

Ankara'daki görüşmelerde rejim hapishanelerindeki tutukluların serbest bırakılması konusunu da ele alacaklarını söyleyen Alluş, ateşkesi denetleyecek komisyonda İran yerine Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün'ün yer almasını istediklerini belirtti.

REJİM: GÖRÜŞMELER VERİMLİ GEÇTİ

Görüşmelere katılan Beşşar Esed rejiminin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Beşar el-Caferi ise düzenlediği basın toplantısında, Astana'daki temasların Cenevre’de yapılacak müzakereler için önemli bir adım olduğunu belirtti. Caferi, görüşmelerin verimli geçtiğini söyledi.

Astana görüşmelerinden ortak komisyon kararı çıktı(Beşşar Esed rejiminin BM Daimi Temsilcisi Beşar el-Caferi)

Astana toplantısının ilki, Türkiye ve Rusya öncülüğünde 23-24 Ocak'ta düzenlenmişti. İki ülke garantörlüğünde 30 Aralık'ta ilan edilen ateşkesin güçlendirilmesi gündemiyle toplanan heyetler, ateşkesi izlemek için İran'ın da dahil olduğu üçlü mekanizma kurulması konusunda anlaşmıştı.

6 Şubat'taki ikinci toplantıda, üçlü mekanizmayla ilgili teknik görüşmeler gerçekleştirilmişti.

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