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Avusturya dergisi de Cumhurbaşkanı'nı kapağa taşıdı

Avusturya'da yayın yapan Profil adlı dergi son sayısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı konu edindi.

10.04.2017 - 11:55
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Avusturya dergisi de Cumhurbaşkanı'nı kapağa taşıdı

16 Nisan Pazar günü gerçekleştirilecek Anayasa Değişikliği Referandumu öncesinde Avrupa ülkelerinin gündemi Türkiye.

AVUSTURYA DERGİSİ DE CUMHURBAŞKANI'NI KONU EDİNDİ

Daha önce Blick, Bild gibi yayın organları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özelinde 'hayır' için propaganda çalışması yaparken bu kervana son olarak Avusturya'da yayın yapan Profil dergisi katıldı.

Avusturya dergisi de Cumhurbaşkanı'nı kapağa taşıdı

12 SAYFA AYRILDI TÜRKÇEYİ ÖĞRENDİLER

Dergi 12 sayfa ayırdığı Cumhurbaşkanı için Türkçe ve Almanca olarak yazı yayınladı ve yazıda; "Ah, Türkiye! Tüm katılımcılar başarısızlığa uğradı: Türkiye ile Avrupa gitgide birbirlerinden uzaklaşıyorlar. Gittikçe otoriterleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, anayasa referandumu ile daha fazla güce ulaşmak istiyor. Avrupa Birliği içinde ise, bir çok ülke Türkiye’ye sırtını dönmeye hazır." ifadelerine yer verildi.

Avusturya dergisi de Cumhurbaşkanı'nı kapağa taşıdı

Avusturya dergisi de Cumhurbaşkanı'nı kapağa taşıdı

Alman Bild gazetesi: Atatürk olsa hayır derdi haberi
Avusturya dergisi de Cumhurbaşkanı'nı kapağa taşıdı

İsviçre gazetesi Blick haddini aştı haberi
Avusturya dergisi de Cumhurbaşkanı'nı kapağa taşıdı

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