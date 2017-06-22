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Ayasofya'da ezan okunması UNESCO'yu da rahatsız etti

Ayasofya'da Kadir Gecesi Özel Programı düzenlenmesi ve sabah ezanı okunmasına Yunanistan'dan sonra UNESCO da tepki gösterdi.

22.06.2017 - 23:38
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Ayasofya'da ezan okunması UNESCO'yu da rahatsız etti

Birleşmiş Milletler Bilim Eğitim ve Kültür Örgütü’nden (UNESCO) Genel Direktör Yardımcısı Francesco Bandarin’le bir araya gelen Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yannis Amanatidis, UNESCO’dan destek istemişti.

UNESCO, AYASOFYA'DA OKUNAN EZANDAN RAHATSIZ

Amanatidis’le ortak basın toplantısı düzenleyen Bandarin de UNESCO’nun pozisyonunun kesin olduğunu ve bunu daha da kesinleştireceklerini söyledi.

Ayasofya’nın UNESCO Dünya Mirası listesinde olduğunun altını çizen Bandarin, “Bu ilk kez olmuyor, Türk hükümetine Ayasofya’nın dünya mirası olarak kalması gerektiğini daha önce de söyledik, bunu tekrarlayacağız” dedi.

Kadir Gecesi'nde Ayasofya'da sabah ezanı okundu

Ayasofya'da ezan okunması UNESCO'yu da rahatsız etti

Ayasofya'da ezan okunması UNESCO'yu da rahatsız etti

Ayasofya'da ezan okunması UNESCO'yu da rahatsız ettiAyasofya'da ezan okunması UNESCO'yu da rahatsız etti

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