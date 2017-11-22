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BAE Komutanı: İki ülke kardeş gibi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde general olan Abdullah al Hashmi, ülkesi ve İsrail'in 'kardeş' ABD'nin ise 'abi' ülke olduğunu söyledi.

22.11.2017 - 09:19
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BAE Komutanı: İki ülke kardeş gibi

Araplar ile İsrail arasındaki "tuhaf" yakınlaşma sürüyor. Önce Suudi Arabistan tarafından başlatılan güzellemeler, şimdi de Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından sürdürülüyor.

BAE Komutanı: İki ülke kardeş gibi

BAE Komutanı: İki ülke kardeş gibi İZLE

"İSRAİL KARDEŞ ÜLKE"

BAE’nin askeri kabiliyetini arttırmasının İsrail için herhangi bir tehdit olup olmadığı sorusuna cevap veren el Haşmi, "BAE ve İsrail iki kardeş ülkedir." dedi.

Özellikle Filistin özelinde yaşanan kıyımlara bireysel hiç bir tepki göstemeyen, yalnızca Arap Birliği üzerinden "içi boş" kınamalar yayınlayan Arap ülkeleri, İsrail ile safları sıklaştırmaya çalışıyor.

"ABD ABİ ÜLKE"

BAE'li generalin "samimi" açıklamaları bununla da sınırlı kalmayarak, "ABD ise iki ülke arasındaki farkı denetleyen abidir." cümlelerini kullandı. Haşmi ayrıca, ABD ile ülkesinin sadece müttefik olmadığını, iki ülke arasında 'kazan-kazan' durumunun olduğunu belirtti.

BAE'li generalin sözleri tepkilere neden olurken, yakınlaşmanın daha ne boyuta geleceği merak konusu.

BAE Komutanı: İki ülke kardeş gibi

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