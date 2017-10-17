Binali Yıldırım, Devlet Bahçeli'nin bugün grup toplantısında yaptığı konuşmasında hükümete "üniversite sınavlarını tamamen kaldıralım" önerisini değerlendirdi. AK Parti grup toplantısında konuşan Yıldırım, önerinin değerlendirilebilir olduğunu ifade ederek, "Ancak zamanla bütün bu sorunları çözmek suretiyle dikkate alınabilir" dedi.

Yıldırım'dan Bahçeli'nin üniversite sınavı tavsiyesine cevap VİDEO

Yıldırım MHP liderine şu ifadelerle yanıt verdi;

"BAHÇELİ AKADEMİSYENDİR, BU İŞLERDEN ANLAR"

"Sayın Bahçeli bugün grup toplantısı yaptı. Özellikle eğitime yönelik üniversitelerde yeni bir sınav düzenlemesi yapılacak. Sayın Bahçeli bir adım daha ileri gitti "bu yetmez üniversiteye giriş sınavlarını kaldıralım" dedi.

Sayın Bahçeli akademisyendir, bu işlerden anlar. Değerlendirmeleri için teşekkür ediyorum ancak AK Parti iktidarından önce 76 üniversite vardı, şimdi 185 üniversite var. Sayın Bahçeli'nin önerisi üzerinde çalışılabilir, düşünülebilir. Gündeme getirdiği bu konuyu dikkate alıyoruz. Ancak zamanla bütün bu sorunları çözmek suretiyle dikkate alınabilir."

Bahçeli: Üniversite sınavını kaldıralım VİDEO