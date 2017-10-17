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Bahçeli, MHP grubuna sesleniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, grup toplantısında konuşuyor.

17.10.2017 - 10:44
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Bahçeli, MHP grubuna sesleniyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"ÜNİVERSİTE SINAVI TAMAMEN KALKSIN"

-Milli Eğitim'de her bakan değişikliği yeni bir politikaya kapı aralıyor, yeni bir uygulama getiriyorsa durup düşünmeliyiz. Hükümetin politikası önemlidir.

-Üniversite sınav sistemindeki gelgitler, kafa karışıklıkları maalesef son bulmuş değil. Öğrencilerimiz huzursuz, anne-babalar kaygılıdır.

-Karşımızdaki mesele sınav sistemini değiştirerek çözülmez. Ağır hastalıklar pansumanla tedavi edilmez. Gün kurtarılır ama yarınlar kaybedilir.

-Hükümete teklifimiz şu, gelin üniversite sınavını tamamen kaldıralım. Anadolu'nun mazlum çocuklarına tüm imkanları sunalım.

-Kahraman Türk gençliğini bir sınavdan çıkarıp yenisine sokmaktan vazgeçelim.

-Hükümete çağrıda bulunuyorum. Bir el verin, bir ses verin, bir irade gösterin. Soruyorum; Üniversite sınavını kaldırmaya var mısınız?

-Haydi Türk gençlerinin ümüğünü sıkan üniversite sınavını kaldırma konusunda da işbirliği yapalım.

"IRAK VE SURİYE UÇURUMUN KIYISINDA"

-Irak ve Suriye uçurumun kıyısında, parçalanma ve dağılmanın eşiğindedir.

-Peşmerge başı yanlış üstüne yanlış yapmıştır.

-Peşmerge yanına PKK'yı da alıp Irak Ordusu'nun karşısında durdu.

-Biz Barzani'ye Mehmetçik katili derken boş konuşmuyoruz. Kerkük'te PKK'nın ne işi var?

-Barzani-PKK cinayet ittifakında hedef Türkmenlerdir. PKK'nın Kerkük'e yuvalanması Türkiye için Milli güvenlik meselesidir.

-PKK'lılar Türkmeneli'nde kan dökerse buna nasıl sessiz kalırız?

"SİZİN GİBİ KORKAKÇA YAŞAMAYA TAMAM MI DİYELİM?"

-Yedi düvelle karşı karşıya gelmenin anlamı yok diye akıl veren devşirme ve satılık kalemler, sizin gibi korkakça ve haysiyetsizce yaşamaya 'tamam' mı diyelim? Kürdistan tuzağı kuruluyor, hala görmüyor musunuz? Nasıl olsa tuzunuz kuru, kapmışınız bir gazete köşesi, kurulmuşsunuz bir televizyon ekranına. Telimiyetçilik bu tiplerin ruhunda vardır. Barzani'ye çıt çıkarmazlar, PKK'ya zeytin dalı uzatırlar, konu Kerkük oldu mu, 3 maymunu oynarlar.

-83 Musul deriz, şizofreni hastasına dönerler. Dış politikada denge imiş, neyin dengesi? Ortada denge mi kaldı?

 


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