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Bakan Eroğlu'dan Meteoroloji uzmanına tepki

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Meteoroloji uzmanının sıcaklıkla ilgili sözlerine cevap verdi: Abartmaya gerek yok.

30.07.2017 - 15:21
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Bakan Eroğlu geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu'nun "Mümkün olsa 30 Temmuz'dan önce İstanbul'u terk ederdim" açıklaması üzerine işin abartıldığını söyledi.

"İLİM ADAMI İDDİA ETMEZ İSPAT EDER"

İstanbulla ilgili büyük felaket olacakmış havası estirildiğini kaydeden Bakan Eroğlu konuşmasına şöyle devam etti: "Lütfen şimdi bizi dikkate alın, birkaç gazetede gördüm. Efendim 'İstanbullular Ağustos ayının başında şehri terk etsin.' Yok öyle bir şey kardeşim işi abartmaya gek yok. İlim adamı iddia etmez ispat eder.

Bakan Eroğlu'dan Meteoroloji uzmanına tepki

"FELAKET OLACAKMIŞ GİBİ HAVALAR ESTİRİLİYOR"

Bakın bunu özetle söylüyorum, üzülüyorum bazen insanlar 'şöyle olacak böyle olacak' diyor. Şimdi bakın şu anda İstanbul ile alakalı sanki arkadaşlar çok büyük bir felaket olacakmış gibi bir takım havalar estiriliyor. Biz 30 Temmuz’da İstanbul’da 30 derece tahmin ediyoruz ama geçmişte 37.4’e kadar çıkmış. Yani geçmişte daha yüksek değerlere ulaşmış yani çok büyük bir felaket olacakmış gibi sunmanın bir manası yok."

Bakan Eroğlu'dan Meteoroloji uzmanına tepki


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