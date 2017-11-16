taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.354
USD
3,8621
EURO
4,5504
ALTIN
158,95
PETR
61,5300

Bakan konvoyunun önünde kaza

Antalya'da bulunan Fakıbaba, Finike'ye giderken aracından inerek yolda meydana gelen kazayı kontrol etti.

16.11.2017 - 16:20
  1. Haberler
  2. İç Haber

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ve beraberindeki heyete ait konvoy Kumluca-Finike karayolunda feci bir kaza olayıyla karşılaştı.

BAKAN KAZA YERİNE GELDİ

Bir gıda firmasına ait tır ile özel bir otomobilin çarpışması neticesinde otomobilde bulunan iki kişinin yaralı olduğu görüldü. Kazayı gören Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Antalya Valisi Münir Karaloğu ile birlikte araçlarından inerek kaza mahalline geldi.

Bakan konvoyunun önünde kaza

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralıların ambulansa taşındığı sırada durumu kontrol eden Bakan Fakıbaba, yaralıların ivedilikle ambulanslara alınıp hastaneye götürülmesini istedi. Durumları ağır olduğu tahmin edilen yaralılar, ambulanslarla Kumluca Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken, konvoy Finike istikametine devam etti.

Bakan konvoyunun önünde kaza

Bakan konvoyunun önünde kaza

Bakan konvoyunun önünde kaza

Bakan konvoyunun önünde kaza

İlginizi Çekebilir
İran sınırında at sırtında 60 kilo eroin ile yakalandı
Van’ın Başkale ilçesinde, İran sınırında at sırtında yurda yasa dışı yollardan 60 kilo eroin sokmak isteyen 1 kişi yakalandı.
Cinayet sanığı: Çok üzgünüm ve pişmanım
Eskişehir'de, ormanlık alanda ölü bulunan Kader Kaya'nın katili, "Yüzüme tükürüp hakaret edince sadece susturmak istedim." dedi.
Bin 500 liralık borcunu ödemeyen Recep Sert tutuklandı
Antalya'da yüz ve çene nakli yapıldıktan sonra evlenen Recep Sert, bin 500 liralık borcunu ödemediği için 3 ay hapis cezası aldı.
FETÖ sanığı eski tuğamiral: FETO vicdansız bir psikopat
15 Temmuz'da darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığı'nda yaşanan olaylara ilişkin davanın görülmesi sürüyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Enes Kanter-LeBron James tartışması

Enes Kanter-LeBron James tartışması

106
Candaş Tolga Işık 2. belediyeler operasyonunu yazdı

Candaş Tolga Işık 2. belediyeler operasyonunu yazdı

138
Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

Ertuğrul Gazi obasına geri döndü

214
Bir müftü ilk kez nikah kıydı

Bir müftü ilk kez nikah kıydı

161
Beren Saat: Küskünüm

Beren Saat: Küskünüm

167
Türkiye ile Rusya anlaştı, Yunanistan endişeli

Türkiye ile Rusya anlaştı, Yunanistan endişeli

70
İtalya'dan BM'ye: Ders değil mali destek verin

İtalya'dan BM'ye: Ders değil mali destek verin

51
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM