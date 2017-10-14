Bakanlık hakim ve savcılara yerli silah verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD’nin SIG Sauer silahlarını artık kullanmayacaklarını söylemiş ve Erdoğan'ın korumaları yerli silah kullanmaya başlamıştı.

Adalet Bakanı Gül, Adalet Bakanlığı Adana Göltepe Eğitim Tesisleri açılışı töreninde yaptığı konuşmada, hakim ve savcıların da yerli silah kullanacaklarını söyledi.

"YARGI, MİLLİ YERLİ DURUŞUNU SAĞLAYACAK"

Bakan Gül, hakim ve savcılara ilişkin silah düzenlemesine de değinerek "En son KHK'de bir yerli bir yabancı silah imkanı getirdik hakim ve savcılarımıza, son gelişmeler neticesinde de yerli silah uygulama konusunda hakimlerimiz yerli silah alacak, yerli silah kullanacak. Bu konuda da Türk yargısı, milli yerli duruşunu sağlayacak." dedi.