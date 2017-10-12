Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Valiler Toplantısı'nda konuşuyor.

ERDOĞAN NOKTAYI KOYDU

Erdoğan, "Buradan bakanımıza da söylüyorum. Sig Sauer diye silah bundan sonra emniyet teşkilatımızda kullanılmayacak. Kendi silahımızı kullanacağız. Bunlar Türk milletine diz çöktürme planlarıdır." dedi.

ALTERNATİF CANİK

ABD üretimi silahların alternatifi ise, "Canik"ler olacak.

Samsun Yurt Savunma tarafından üretilen Canik TP9SFx modeli, 2017 Yılının Tabancası ödülünü kazanmıştı.

Erdoğan açıkladı: ABD üretimi silahlar kullanılmayacak VİDEO