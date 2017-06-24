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Balkanlar'da Ramazan Bayramı telaşı

Balkan ülkeleri çarşı, dükkan ve alışveriş merkezlerini dolduran Müslümanlar Ramazan Bayramı hazırlıkları yapıyor.

24.06.2017 - 15:46
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Bosna Hersek, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da Ramazan Bayramı hazırlığına birkaç gün önce başlayan Müslümanlar, arife gününde çarşı pazarı doldurdu.

Balkanlar'da Ramazan Bayramı telaşı

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da vatandaşlar Tarihi Başçarşı'ya akın etti. Çok sayıda vatandaş, bayramlık dışında, ziyaret edecekleri yakınlarına verilecek hediyeler aldı.

Tatlıcıların kapısını da aşındıran Saraybosnalılar, hafif tatlı tufahijenin yanı sıra geleneksel baklava, kadayıf, hurmasice, tulumba ve ruzica tatlılarına yoğun ilgi gösterdi.

Balkanlar'da Ramazan Bayramı telaşı

TATLI HAZIRLIK

Bayram sebebiyle Makedonya'nın başkenti Üsküp'teki eski çarşıdaki dükkanları dolduran insanlar, bayrama adeta bir karnaval havasında hazırlanıyor.

Halk, Üsküp'te bayramlarda vazgeçilmezler arasında yer alan baklava için tatlıcılara akın ederken, işletme sahiplerinin yoğun talep karşısında kimi zaman "tatlı" zorluklar yaşadığı gözlemleniyor.

Balkanlar'da Ramazan Bayramı telaşı

Eski çarşıda tatlıcılık yapan Dostane Mustafçe, müşterilerin en çok baklava ile tulumba talep ettiğini belirterek, bayram için birkaç gün önceden sipariş almaya başladıklarını söyledi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da da yoğun geçen bayram hazırlıklarında "baklava", alışveriş listelerinin en başında yer alıyor.

Balkanlar'da Ramazan Bayramı telaşı

Başkentteki kimi Müslümanlar, pazardan evde baklava yapımında kullanılmak üzere malzeme alırken, kimisi de tatlıcılara akın ediyor.

Tatlıcı Mario Sila, geleneksel olarak her bayramda baklava yapıldığını aktararak, baklavasız bir bayram sofrasının öneminin olmadığını dile getirdi.

TÜRK BAKLAVASINA YOĞUN İLGİ

Ramazanın son gününde de bayram hazırlıklarını aralıksız sürdüren Kosova'nın başkenti Priştine'deki vatandaşlar çarşılarda yoğun bir "bayram mesaisi" harcıyor.

Başkentteki Müslümanlar, çocuklar için alınan bayramlıkların yanı sıra bayram sabahı ailece yapılacak kahvaltı için de özel "kahvaltılık" alıyor.

Balkanlar'da Ramazan Bayramı telaşı

Ayrıca, baklavaya da ilgi gösteren Priştineliler, Türk baklavası hazırlayan Konyalı Ömer Toplu'nun dükkanının uğrak müşterisi.

Toplu, Priştinelilerin Türk baklavasına yoğun talepte bulunduklarını belirterek, "Ceviz dahil tüm malzemelerimiz Türkiye'den." dedi.

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