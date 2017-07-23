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Bartın'da plajdaki kadınları çeken sapık gözaltına alındı

İnkum Beldesi'nde plajda kadınların fotoğrafını çektiği belirlenen 28 yaşındaki M.Ç, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

23.07.2017 - 10:35
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İnkum Plajın'da tatilciler elindeki cep telefonuyla güneşlenen ve denizden çıkan kadınların görüntülerini çektiğini fark ettiği M.Ç.'ye tepki gösterdi.

TATİLCİLER TARTAKLADI, GÖZALTINA ALINDI

Tatilciler tartıştıkları genci plajda  tartakladı. M.Ç., yapılan ihbar üzerine sevk edilen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.Bartın'da plajdaki kadınları çeken sapık gözaltına alındı

TELEFONUNDA GÖRÜNTÜLER TESPİT EDİLDİ

Kadınların şikayetçi olduğu M.Ç.'nin telefonunda plajda çekilen görüntüler tespit edildi. M.Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadesinin ardından savcılığın talimatı ile serbest bırakıldı.

Bartın'da plajdaki kadınları çeken sapık gözaltına alındı

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