Bartın'da plajdaki kadınları çeken sapık gözaltına alındı

İnkum Plajın'da tatilciler elindeki cep telefonuyla güneşlenen ve denizden çıkan kadınların görüntülerini çektiğini fark ettiği M.Ç.'ye tepki gösterdi.
TATİLCİLER TARTAKLADI, GÖZALTINA ALINDI
Tatilciler tartıştıkları genci plajda tartakladı. M.Ç., yapılan ihbar üzerine sevk edilen jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
TELEFONUNDA GÖRÜNTÜLER TESPİT EDİLDİ
Kadınların şikayetçi olduğu M.Ç.'nin telefonunda plajda çekilen görüntüler tespit edildi. M.Ç., İlçe Jandarma Komutanlığı'nda alınan ifadesinin ardından savcılığın talimatı ile serbest bırakıldı.