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Başbakan'dan Avrupa Konseyi'ne: Kendi işinize bakın

Başbakan Binali Yıldırım, Avrupa Konseyi'nin erken seçimle ilgili açıklamaları tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 24.04.2018 - 17:37..
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Başbakan Binali Yıldırım, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy tarafından resmi törenle karşılandı. İkili görüşmelerini sonlandıran iki lider ortak basın toplantısına geçti.

"SEÇİMİ ONLAR DEĞİL BİZ YAPACAĞIZ"

Avrupa Konseyi'nin Türkiye'ye 24 Haziran seçimlerini erteleme çağrısıyla ilgili açıklamalarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, "Avrupa Konseyi kendi işine baksa iyi olur. Seçimi onlar yapmayacak, Türkiye yapacak." dedi.

"Avrupa Konseyi bunu söyleyeceğine terörist başını getirip konuşturmasın" diyen Başbakan, AKPM'ye sert yüklendi: Ne barışa hizmet eder ne terörle mücadeleye ne de Avrupa'nın değerlerine.

Başbakan'dan Avrupa Konseyi'ne: Kendi işinize bakın

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