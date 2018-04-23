Başbakan, Meclis'teki tartışmayla ilgili konuştu

CHP'li Özgür Özel, TBMM'de 15 Temmuz'da Başbakan Binali Yıldırım'ın saklandığını söyleyince Başbakan Yıldırım sert tepki göstermişti.

MECLİS'TEKİ GERGİNLİK

Başbakan, Meclis 23 Nisan Resepsiyonu'nda gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Meclis'teki gerginlikle ilgili ilk kez konuşan Yıldırım,"Yalana karşı çok titizim, her şeyi hoş görürüm ama yalana tahammül edemem" dedi.

ABDULLAH GÜL ADAY OLUR MU

Yıldırım, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün 24 Haziran seçimlerinde aday olup olmayacağına ilişkin soruya ise, "Gül'ün adaylığını kendisine sormak daha iyi olur" ifadelerini kullandı.

CHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇİŞ

CHP’den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekilinin, bunu demokrasi adına yaptıklarını söylemesinin hatırlatılması üzerine de “Yersen" ifadesini kullandı.



Özgür Özel'in sözleri Başbakan Yıldırım'ı sinirlendirdi VİDEO