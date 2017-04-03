Başbakan Yıldırım'dan CHP'li Hüsnü Bozkurt'a tepki

"ALÇAK, SEN KİMSİN TÜRK MİLLETİNE HAKARET EDİYORSUN"

Yıldırım, "Bir tane densiz milletvekili çıkmış. CHP'nin Konya Milletvekili, 'Evet, çıkarsa nasıl Samsun'a çıktık. Amasya'ya gittik, Erzurum'a, Sivas'a gittik. Ankara'dan, Polatlı'dan, Sakarya'dan bunları denize döktük. Bu 'evet' verenleri de denize dökeceğiz'. Alçak, kimsin sen Türk milletine hakaret ediyorsun Haddini bil. Bu ülkenin bayrağının altında siyaset yapıp, bu milleti denize dökmekle tehdit etmek senin ne haddine." dedi.

CHP'li vekil: Evet çıksa bile sizi denize dökeriz