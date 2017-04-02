taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.947
USD
3,6341
EURO
3,8737
ALTIN
145,81
PETR
53,6400

CHP'li vekil: Evet çıksa bile sizi denize dökeriz

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, katıldığı bir programda 'evet' oyu verecek olanları tehdit etti.

02.04.2017 - 18:03
  1. Haberler
  2. İç Haber
CHP'li vekil: Evet çıksa bile sizi denize dökeriz

CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV ekranlarında yayınlanan ve Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü yaptığı Halk Arenası programında, CHP'li Aykut Erdoğdu ve Hüsnü Bozkurt konuşması olarak katıldı.

''EVET ÇIKSA BİLE SİZİ DENİZE DÖKERİZ"

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt "16 Nisan'da %60-65 Hayır çıkacak. Ama evet çıksa bile yine Samsun'dan çıkarız ve sizi de yedi sülalenizi de İzmir'den denize dökeriz. Ortalığı yıkarız ama yine de devleti yönetmenize izin vermeyiz" diyerek tehdit etti.

CHP'li Hüsnü Bozkurt'un 'evet' tehditi

"KUR'AN CHP'NİN YOLU OLMAMALI"

Bozkurt daha önce AK Parti'yi eleştirmek için Kur'an'dan örnek verip, devamında bunun bir hata olduğunu "Kur'an'ın CHP'nin yolu olmadığını" söyleyerek gündeme gelmişti.

CHP'li vekil: Evet çıksa bile sizi denize dökeriz

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
New York'ta Trump karşıtı gösteri

New York'ta Trump karşıtı gösteri

70
Boris Johnson'dan AB'ye Cebelitarık tepkisi

Boris Johnson'dan AB'ye Cebelitarık tepkisi

121
CHP'li Aykut Erdoğdu: 3. havalimanı gereksizdi

CHP'li Aykut Erdoğdu: 3. havalimanı gereksizdi

538
Sivas'ta 2 işçi mermer blokların arasında can verdi

Sivas'ta 2 işçi mermer blokların arasında can verdi

35
Ferhan Şensoy tiyatroda hayır çağrısı yaptı

Ferhan Şensoy tiyatroda hayır çağrısı yaptı

451
Bayraktar: Hedefimiz daha büyük insansız uçaklar

Bayraktar: Hedefimiz daha büyük insansız uçaklar

63
Darbeci Tuğamiral: Erdoğan kaçtı haberini yayalım

Darbeci Tuğamiral: Erdoğan kaçtı haberini yayalım

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM