CHP'li vekil: Evet çıksa bile sizi denize dökeriz

CHP'nin kanalı olarak bilinen Halk TV ekranlarında yayınlanan ve Uğur Dündar'ın moderatörlüğünü yaptığı Halk Arenası programında, CHP'li Aykut Erdoğdu ve Hüsnü Bozkurt konuşması olarak katıldı.

''EVET ÇIKSA BİLE SİZİ DENİZE DÖKERİZ"

CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt "16 Nisan'da %60-65 Hayır çıkacak. Ama evet çıksa bile yine Samsun'dan çıkarız ve sizi de yedi sülalenizi de İzmir'den denize dökeriz. Ortalığı yıkarız ama yine de devleti yönetmenize izin vermeyiz" diyerek tehdit etti.

CHP'li Hüsnü Bozkurt'un 'evet' tehditi

"KUR'AN CHP'NİN YOLU OLMAMALI"

Bozkurt daha önce AK Parti'yi eleştirmek için Kur'an'dan örnek verip, devamında bunun bir hata olduğunu "Kur'an'ın CHP'nin yolu olmadığını" söyleyerek gündeme gelmişti.