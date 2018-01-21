1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulunan Başbakan Binali Yıldırım, dün başlanan Zeytin Dalı Harekatı'yla ilgili açıklamalarda bulundu.

ZEYTİNLER SİVİLLERE, DALLAR TERÖRİSTLERE

Operasyonun ismine dikkat çeken Başbakan Yıldırım, "Mehmetçiğimiz, ÖSO'ya mensup kardeşlerimiz orada bulunan terör gruplarını yok etmek, orada yaşanan Kürt, Arap, Türkmenleri bu zulümden kurtarmak için, aynı zamanda ülkemize saldırıları durdurmak için operasyon başlattılar. Bu Zeytin Dalı'nın zeytinleri orada yaşayan sivil, masum insanlara, dalları da teröristlere gidiyor." şeklinde konuştu.

Başbakan: Zeytinin dalları teröristlere gidiyor ViDEO