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Başbakan'dan 'kahraman' tişörtlü FETÖ'cüye: Alnında hain yazıyor

Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ sanığının duruşmaya üzerinde İngilizce "kahraman" yazılı tişörtle gelmesini sert dille eleştirdi.

15.07.2017 - 06:00
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Başbakan'dan 'kahraman' tişörtlü FETÖ'cüye: Alnında hain yazıyor

Başbakan Binali Yıldırım, Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen “Şehit Mustafa Cambaz Yerel Medya Özendirme Yarışması” 2016 ödülleri törenine katıldı. Yıldırım şunları söyledi:

"SENİN ALNINDA HAİN YAZIYOR"

"İlk defa bir darbenin püskürtüldüğü, darbecilere darbenin vurulduğu bir günden bahsediyoruz. 250 şehit verdik, 2194 gazimiz oldu ama ede ettiğimiz sonuç çok daha büyük. Ülkenin geleceğini kurtardık. Alçaklar hesabını sonuna kadar verecekler. Tişörtüne ‘kahraman’ yazmakla kurtulacaklarını, meydan okuyarak bu işten yırtacaklarını sanıyorlar. Alnında ‘hain’ yazanın göğsünde ‘kahraman’ yazsa neye yarar. Bu alçaklar yurtdışındaki akıl hocalarına güveniyorlar. Rüya tabirleri, bir takım ütopik menkıbeler göstererek morallerini yüksek tutmaya çalışıyorlar. O gün gelecek hepsinin maskeleri düşecek, hukuk devleti içinde hak ettikleri cezayı en ağır şekilde alacaklar."

Başbakan'dan 'kahraman' tişörtlü FETÖ'cüye: Alnında hain yazıyor

"FİTİL FİTİL BURNUNUZDAN GELECEK"

"'Böyle bir darbe yoktur, yalandır’; ‘kontrollü darbe’ gibi saçma sapan algı operasyonu yapmaktan da geri durmuyorlar. Milletten topladıkları himmetler ile oluk oluk paraları lobi şirketlerine aktarıp düzmece raporlar hazırlıyorlar. Çeşitli dillerde raporlar hazırlanarak, kurgu darbe algısı yerleştirilecekler; yemezler. Fitil fitil burnunuzdan gelecek."

Başbakan'dan 'kahraman' tişörtlü FETÖ'cüye: Alnında hain yazıyor

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