FETÖ'cüler mahkemelere mesaj içeren tişörtle giremeyecek

15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik operasyon düzenleyen darbeci teröristler, dün üçüncü kez hakim karşısına çıkarılmıştı.

"HERO" TİŞÖRTÜ İLE ŞOV YAPTI

Darbeci teröristin giydiği tişörtün üzerinde Türkçe anlamı "Kahraman" olan "Hero" yazıyordu. Mahkemeye "Hero" tişörtüyle giden FETÖ sanığı, mahkemede gergin anların yaşanmasına neden olmuştu.

Cumhurbaşkanlığı avukatlarının da tepki göstermesi üzerine salondan çıkarılan sanık, cezaevine gönderildi.

ADALET BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Hakan Çelik, canlı yayın sırasında Adalet Bakanlığı'ndan gelen açıklamayı izleyicilerle paylaştı.

Adalet Bakanlığı açıklamasına göre cezaevlerinde hiçbir tutuklu veya hükümlüye cezaevi yönetimleri tarafından hiçbir kıyafet verilmiyor.

MESAJ İÇEREN KIYAFET GİYDİRİLMEYECEK

Kıyafetleri tutuklu yakınları getiriyor. Bundan böyle de FETÖ tutuklularının kıyafetleri toplanacak ve mesaj içerenler giydirilmeyecek. Cezaevi yönetimiyle ilgili de inceleme başlatıldı.

Suikast girişimi davasına hain tişörtüyle geldiler VİDEO

BAŞBAKAN YILDIRIM: KABUL EDİLEMEZ

Cumhurbaşkanı’na suikast” davasında darbe sanığının “Hero” yazılı tişört giymesi nedeniyle yaşanan gerginliği değerlendiren Yıldırım “Bu suçun itirafıdır, milletin öfkesini kabartan tutumdur; içeri nasıl sokulduğunu Adalet Bakanlığı araştırıyor. Failleri ortaya çıkarılacaktır. Cumhurbaşkanı’nı öldürmeye giden bir alçağın üstünde “kahraman” yazması kabul edilemez, cezaevleri gerekli tedbirleri alacaktır, bir daha böyle görüntüler olmayacaktır” açıklamasında bulundu.