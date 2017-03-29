Başörtülü kıza saldıran Almila Kursar tahliye edildi

TAHLİYE EDİLDİ

Maltepe'de başörtülü lise öğrencisi genç kızı minibüste darp ettiği iddiasıyla tutuklanan ve hakkında "Halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama", "Cebir veya tehdit kullanarak inanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme", "Hakaret" ve "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından dava açılan Ayhan Almila Kursar tahliye edildi.

AKIL SAĞLIĞI TESPİT EDİLECEK

Mahkeme ayrıca Kursar'ın akıl sağlığının tespiti yönünden Adli Tıp Kurumu'na sevkini kararlaştırdı.

Genç kıza başörtüsü nedeniyle çirkin saldırı