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Başörtülü kıza saldıran kişi tutuklandı

Mahkeme, Maltepe’de minibüste başörtülü genç kıza saldıran A.A.K.’nin tutuklanmasına karar verdi.

14.02.2017 - 14:56
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Başörtülü kıza saldıran kişi tutuklandı

Dün akşam Maltepe'de minibüste başörtülü bir genç kıza saldıran kadın hakkında karar verildi.

TUTUKLANDI

Savcılık şüphelinin "Tehdit""Hakaret""Basit yaralama""Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" ve "İnanç düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engellemek" suçlarından tutuklanması istemiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk etti. A.A.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

BAŞÖRTÜLÜ KIZA ÇİRKİN SALDIRI

"KENDİMİ KORUMAK AMACIYLA SAÇINI ÇEKTİM, TÜRBANI ELİMDE KALDI"

Nöbetçi savcılıkta ifade veren kadın grafiker A.A.K.'nın suçlamaları kabul etmediği, "Depresyon tedavisi görüyorum. Önce o bana saldırdı, vurdu. Ben kendisine küfür ve hakaret etmedim. Kendimi korumak amacıyla saçını çektim ve türbanı elimde kaldı. Ve bu sırada 'Sen ölmelisin' dediğimi kabul ediyorum. Ben herkesin inancına saygılıyım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

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