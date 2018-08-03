Batman'da elektrik ekibine kahvaltı sürprizi

Dicle Elektrik, yeni yatırımlarının yanı sıra periyodik bakım ve onarım çalışmalarını da aksatmadan sürdürüyor.

Geçtiğimiz günlerde Batman’daki bir trafo bakımı için sabah saat 06.00’da Huzur Mahallesine giden Dicle Elektrik Dağıtım ekibi hoş bir sürprizle karşılaştı.

EKİBE KAHVALTI SÜRPRİZİ

Çalışmaya başladıktan kısa bir süre sonra bazı mahalle sakinleri, ekip çalışanlarına hazırladıkları kahvaltılıkları getirerek ikram etti. Mahallelinin hazırladığı sürprizi görünce şaşıran Dicle Elektrik ekipleri teşekkür ederek ikramı geri çevirmedi.

Bölgeye has misafirperverliğin güzel bir örneğini sergileyen mahalle sakinleri, ekiple sohbet sırasında Dicle Elektrik tarafından gerçekleştirilen çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

Bu hoş sürprizle Dicle Elektrik çalışanları hayatlarının en anlamlı kahvaltısını yapmış oldu. Ekip daha sonra çalışmalarını tamamlayarak bölgeden ayrıldı.

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