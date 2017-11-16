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Bayramiç'te gönüllü acil kurtarma ekibi kuruldu

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde kurulan Mahalli Afet Gönüllüleri Acil Kurtarma Ekibi uygulamalı eğitim veriyor.

16.11.2017 - 13:20
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Bayramiç'te kaymakamlık ve belediyenin desteğiyle Mahalli Afet Gönüllüleri Acil Kurtarma Ekibi kuruldu.

Başkanlığını 27 yaşındaki Emre Çiğdem'in yaptığı proje kapsamında ev kadını, işçi ve esnaftan oluşan 30 kursiyere afet durumunda yapacakları konusunda uygulamalı eğitim veriliyor.

268 SAAT EĞİTİM VERİLECEK

Belediyenin düğün salonunda yapılan uygulamalı eğitimde, afet durumunda arama kurtarma ile ilgili bilgiler verilirken, arama kurtarma faaliyetinden sonra ulaşılan yaralıya, yaralanma derecesine göre yapılacak medikal yardım da gösterildi. Kursiyerlere 112 Acil Servis görevlisi Selçuk Evren tarafından 268 saat gönüllü eğitim verilecek.

Bayramiç'te gönüllü acil kurtarma ekibi kuruldu

Mahalli Afet Gönüllüleri Acil Kurtarma Ekibi Başkanı Emre Çiğdem, "Her yaştan kursiyerlerimiz var. Selçuk Evren, boş zamanlarında geceleri medikal yardım konusunda bizleri uygulamalı olarak bilgilendiriyor." dedi.

Bayramiç'te gönüllü acil kurtarma ekibi kuruldu

112 Acil Servis çalışanı Selçuk Evren ise, Türkiye'de deprem olmayacağının garantisi bulunmadığını anlatırken, "Maalesef bu gibi durumlarda bir an önce afet bölgesine ulaşıp, enkazın altında kalan yaralılara ulaşmak ve onlara medikal yardım yapabilmek büyük bir öneme sahip. Buradaki kursiyer arkadaşlara elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Liseli öğrenci de emekli olmuş işçi ve memur ağabeylerimiz de var. Bu bir sorumluluk projesi. Ben de elimden geleni yapıyorum." diye konuştu

Bayramiç'te gönüllü acil kurtarma ekibi kuruldu

Bayramiç'te gönüllü acil kurtarma ekibi kuruldu

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