Belçika'da terör örgütü PKK yandaşları Türklere saldırdı

Anvers'te PKK yandaşları, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğraflarının olduğu bir otobüsle, ağırlıklı olarak Türklerin yaşadığı Brederode Sokağı'na girdi. PKK destekçileri, terör örgütü lehine slogan atarak çevredekileri tahrik etti.

8 KİŞİ YARALANDI 50'DEN FAZLA GÖZALTI VAR

Çıkan olaylarda biri polis en az 8 kişi yaralandı, 50'den fazla PKK'lı gözaltına alındı. Olaylar sırasında bir Türk vatandaşının bıçaklandığı bildirildi.

OTOBÜSTEKİ PKK'LILAR GÖZALTINA ALINDI

Het Laatste Nieuws'in haberine göre, yetkililer terör örgütü paçavralarının olduğu otobüse Brederode Sokağı'nı kapsamayan bir güzergah için izin verdi. Buna rağmen, otobüstekiler kasten bu sokağa girerek tahriklerde bulundu.

Polis, olayları kontrol altına alabilmek için biber gazı kullandı. Gazete, otobüstekilerin hepsinin gözaltına alındığını duyurdu.

PKK'LILAR, MAHKEME KARARINI BAHANE EDİYOR

Bir mahkemenin PKK'nın terör örgütü olmadığı yönündeki karar verdiği Belçika'da, terör örgütü yandaşlarına sık sık gösteri izni veriliyor.